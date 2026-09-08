La Capital | Política | Pullaro

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es muy grave ese garantismo bobo"

El gobernador descalificó la decisión de la Justicia bonaerense y aclaro que Santa Fe tiene recursos humanos e infraestructura para el nuevo Régimen Penal Juvenil

8 de septiembre 2026 · 12:26hs
Google Seguir a La Capital en Google
El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni impulsaron la baja de imputabilidad.

Foto: La Capital / Virginia Benedetto.

El gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Pablo Cococcioni impulsaron la baja de imputabilidad.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue duramente crítico de la decisión de una jueza de la provincia de Buenos Aires de suspender en aquella jurisdicción preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que baja la edad de imputabilidad a los 14 años. “Es muy grave lo que ocurrió”, aseveró.

“Una jueza de Lomas de Zamora suspendió la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil y le pide explicaciones al gobierno de su provincia. El garantismo bobo que no termina de entender la dimensión del problema y busca excusas para no actuar”, escribió en una publicación en X.

Luego afirmó: “Los jueces están para que las leyes se cumplan, y la ley es muy clara: no permitir que los delincuentes, de la edad que sea, se la lleven de arriba”.

Pullaro y el Régimen Penal Juvenil

El gobernador, que fue uno de los que promovió la modificación legal, calificó de “muy grave lo que ocurrió”.

“Costó mucho dar ese debate y en Santa Fe sabemos muy bien lo que ocurre cuando los menores son impunes con la excusa de su edad. Roban y matan, y el Estado no puede hacer nada para frenarlos”, sostuvo.

Luego repitió lo que ya había sostenido la vocera provincial, Virginia Coudannes, más temprano: “Nos preparamos para aplicar la baja en la edad de punibilidad. Tenemos tobilleras electrónicas, institutos de menores y, para los casos más graves, módulos penitenciarios especializados. La ley se tiene que aplicar”.

El fallo

Cuando apenas tenía 48 horas de vigencia efectiva, una jueza de la Provincia de Buenos Aires ordenó suspender preventivamente durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

La resolución fue dictada por Marta Elba Pascual, a cargo del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N° 2 de Lomas de Zamora, a partir de un habeas corpus preventivo colectivo presentado por la Federación Familia Grande Hogar de Cristo.

La jueza puso el foco en la capacidad e infraestructura de la provincia de Buenos Aires para afrontar el cambio en la normativa que aprobó el Congreso hace más de seis meses.

Por eso el gobierno provincial prioriza aclarar que tiene toda la capacidad para que se implemente la ley.

Noticias relacionadas
El presidente Javier Milei se abrazó a la causa Malvinas para recuperar iniciativa política. 

La conversión nacionalista de Milei y las apuestas de Pullaro en el exterior

Duhalde viajó a la capital provincial este sábado.

Pullaro se reunió con Eduardo Duhalde y lo comparó con Raúl Alfonsín

Pullaro abordó la cuestión de Malvinas durante la última jornada del Santa Fe Business Forum.

"El primero que hizo un reclamo por Malvinas fue el brigadier López", recordó Pullaro

Diego Maciel, nuevo ministro de la Corte Suprema de Santa Fe.

Asumió Diego Maciel como ministro de la Corte Suprema con un mensaje al Poder Judicial

Ver comentarios

Las más leídas

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Lo último

Roldán recibió a empresarios internacionales en el marco del Santa Fe Business Forum 2026

Roldán recibió a empresarios internacionales en el marco del Santa Fe Business Forum 2026

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Tras el clásico, el técnico Jorge Almirón comienza a trabajar sobre el equipo para visitar a Tigre

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, protagonista de una tragedia vial en 2005

El hombre, hoy de 40 años, fue detenido en San Luis al 2700 tras una denuncia de su expareja por amenazas y hostigamiento. En 2005 había protagonizado un siniestro vial en el que murieron dos adolescentes, un caso que causó conmoción en Rosario.

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, protagonista de una tragedia vial en 2005
Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Por Javier Felcaro
Política

Una rosarina gana terreno para ser la vice de Milei en la fórmula presidencial de 2027

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado
Policiales

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: Es muy grave ese garantismo bobo
Política

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es muy grave ese garantismo bobo"

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa
Policiales

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó
Ovación

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Ovación
Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó
Ovación

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: Generó algo que incomodó

Holan habló del título de Central y admitió la polémica: "Generó algo que incomodó"

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

Rosario encadena dos clásicos en una semana: ahora es el turno de Central Córdoba-Argentino

El clásico dejó un lesionado en Newells que no estará en el choque con Vélez

El clásico dejó un lesionado en Newell's que no estará en el choque con Vélez

Policiales
Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, protagonista de una tragedia vial en 2005
Policiales

Detuvieron por violencia de género a Matías Capozzuca, protagonista de una tragedia vial en 2005

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

La Ciudad
Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Juicio por la tragedia en la costanera: No buscamos impunidad, dijo la defensa

Juicio por la tragedia en la costanera: "No buscamos impunidad", dijo la defensa

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Por Florencia O’Keeffe
Salud

Día de la Fibrosis Quística: una enfermedad severa con un presente alentador

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario
La Ciudad

Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso
La Ciudad

El tiempo en Rosario: martes con sol y la temperatura máxima en ascenso

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Ovación

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell
Información General

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis
Información General

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso
Policiales

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente
Información General

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación al conductor
Policiales

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación al conductor

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio
La ciudad

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $97 millones
Policiales

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $97 millones

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio
Política

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio

Rosarina: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Scaloni cumple 8 años al frente del ciclo más exitoso de la selección argentina
Ovación

Scaloni cumple 8 años al frente del ciclo más exitoso de la selección argentina