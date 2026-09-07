La Capital | Lionel Scaloni

Lionel Scaloni: el ciclo más exitoso empezó hace ocho años en medio de las sorpresas y las críticas

El técnico de la selección argentina debutaba ante Guatemala en un amistoso en EEUU y empezaba a edificar un aura ganadora junto a Messi y la renovación

7 de septiembre 2026 · 21:14hs
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El gesto de Lionel Scaloni se repetiría durante ocho años. En el banco están el Huevo Acuña y Lautaro Martínez. El Toro no pudo jugar ese día por una molestia. Ahí

El gesto de Lionel Scaloni se repetiría durante ocho años. En el banco están el Huevo Acuña y Lautaro Martínez. El Toro no pudo jugar ese día por una molestia. Ahí, en Los Angeles, empezaría todo.

Este lunes se cumplieron exactamente ocho años del comienzo del ciclo más exitoso de la selección nacional. Arrancó el 7 de setiembre de 2018, cuando la AFA anunció que Lionel Scaloni sumía interinamente el mando, lo que generó sorpresa e innumerables críticas hacia el presidente del organismo rector del fútbol argentino, Claudio Tapia, que lo designó. El tiempo le demostraría que la elección de la renovación total era la correcta.

“Lo que comenzó como un proyecto de renovación en 2018 terminó transformándose en uno de los ciclos más exitosos de la historia del fútbol argentino. Competencia tras competencia, la Selección fue consolidando una identidad, un grupo humano y una mentalidad ganadora que hoy la mantienen entre las grandes potencias del mundo”, publicó en su sitio web la AFA, recordando el magno acontecimiento que llegó después de que Scaloni obtuvo el torneo tradicional de l'Alcúdia.

Scaloni ayudante de Sampaoli

Después de ese título, en que la AFA le dio la conducción del equipo a quien fuera uno de los ayudantes de Jorge Sampaoli, la AFA sorprendió a propios y extraños anunciando que le daba el mando de la selección mayor, tras ese 2 a 1 en la final ante Rusia, con goles de Facundo Colidio y el entonces jugador de Central, Alan Marinelli.

Se aclaraba que era en forma interina. Y Scaloni tendría el bautismo un 7 de setiembre de 2018, en un amistoso ante Guatemala, en Los Ángeles, con victoria por 3 a 0 y goles de Gonzalo Martínez de penal, Giovanni Simeone (hermano de Giuliano) y también otro jugador surgido en Central, Giovani Lo Celso, autor del segundo.

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Dos canallas en el equipo

De aquellos once primeros titulares, solo Nicolás Tagliafico, Gio Lo Celso y Leandro Paredes disputarían el último Mundial y la final. Es más serían los únicos, entre todos los que estuvieron disponibles ese día. En el cotejo ingresaría en el complemento el actual jugador canalla, Franco Cervi,

Al año siguiente se sumaría Lionel Messi, vendría el primer esbozo en la Copa América 2019 con el partido perdido en semifinales con Brasil, en tiempos donde no había VAR y después sí, las máximas conquistas: la Copa América de la pandemia 2021 en el Maracaná ante el local, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024, además de haber llegado a la final nuevamente de la Copa del Mundo, que le dio el subcampeonato.

Números extraordinarios

La Scaloneta quedó como marca registrada, con Scaloni de guía fuera de la cancha y Messi adentro, ahora enfrentará el período sin el mejor del mundo en la cancha y con el técnico siguiendo al menos hasta fin de año, cuando se le vence su contrato.

Fue tan excelente lo cosechado, que bajo su mando, Argentina jugó un total de 104 partidos, con 76 ganados, 18 empatados y sólo 10 derrotas. Además, mantuvo un histórico invicto de 36 partidos que se cortó en el partido inaugural de Qatar 2022 ante Arabia Saudita y que solo fue superado mundialmente por Italia.

Unos números increíbles para alguien que ni siquiera había dirigido hasta entonces un equipo de mayores, por lo cual fue duramente criticado, además porque integró el CT de Sampaoli. Pero Tapia lo bancó y le dieron a todo el país los mejores frutos de su historia.

Se demoran los anuncios de los partidos amistosos

A dos semanas del inicio de la fecha FIFA, la selección argentina todavía no tiene días, horarios, sedes ni rivales confirmados para sus primeros partidos después de la Copa del Mundo. Desde la AFA habían adelantado que este lunes se conocería el cronograma completo, pero finalmente se decidió postergar el anuncio para el miércoles de esta semana. La demora no responde solamente a una cuestión de calendario: también hay un tema reglamentario que tiene relación directa con la primera lista que presentará Lionel Scaloni después del segundo puesto en el Mundial.

El motivo tiene que ver con las sanciones que deben cumplir los integrantes del plantel que fueron informados luego de la final ante España: Leandro Paredes, que recibió diez partidos; Nahuel Molina, con ocho; Roberto Ayala, con tres; y Thiago Almada, con una. Tras una gestión de la AFA, se logró que las sanciones puedan ser cumplidas no solo en partidos oficiales sino también en amistosos clase “A”, como suelen disputarse en las fechas FIFA.

Las fechas sería entre el 25 de septiembre y 6 de octubre

La selección tiene la intención de jugar al menos dos partidos en el país, para que sirva como reconocimiento al plantel subcampeón del mundo. Entre las opciones que se manejan aparecen el 25 de septiembre en Córdoba y el 6 de octubre en el Monumental, aunque ninguna de esas posibilidades fue confirmada oficialmente.

En esas fechas también aparece en el radar Rosario como sede y sería invitado Lionel Messi para realizarle el partido despedida de la selección.

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