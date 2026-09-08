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Pruebas Pisa 2025: Argentina cayó en Matemática, Lectura y Ciencias y anotó su peor resultado desde 2006

El 76% de los estudiantes de 15 años no alcanza el nivel mínimo en Matemática y casi la mitad tiene bajo desempeño en las tres áreas evaluadas.

8 de septiembre 2026 · 15:13hs
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Pruebas Pisa 2025: Argentina cayó en Matemática, Lectura y Ciencias y anotó su peor resultado desde 2006

El país obtuvo 367 puntos en Matemática, 389 en Lectura y 393 en Ciencias, por debajo de los tres registros de 2022. El 76% de los estudiantes no llega al nivel mínimo en Matemática. El gobierno responsabilizó al kirchnerismo pese a que su propio presupuesto educativo es el más bajo desde 2006.

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (Ocde) difundió esta semana los resultados de Pisa 2025, que releva a 91 sistemas educativos y confirma un deterioro de los aprendizajes a escala mundial. En ese contexto, Argentina obtuvo 393 puntos en Ciencias, 389 en Lectura y 367 en Matemática, los tres por debajo de Pisa 2022. Se trata de los peores rendimientos desde 2006 en Ciencias y Lectura, mientras que en Matemática es el puntaje más bajo de toda la serie histórica del país.

Según el informe “¿Cómo le fue a Argentina en PISA 2025?”, elaborado por María Sol Alzú, Martín Nistal y Lucía Vallejo para Argentinos por la Educación a partir de los datos de la OCDE, el desempeño argentino quedó entre los más bajos de la región en las tres disciplinas.

Matemática: ocho de cada diez estudiantes, por debajo del mínimo

Argentina obtuvo 367 puntos en Matemática, lo que la ubicó en el puesto 75 entre los 91 países y economías evaluados y en el octavo lugar entre los 13 países latinoamericanos que participaron. El resultado marca una caída del 2,9% respecto de los 378 puntos logrados en 2022.

El 76% de los estudiantes argentinos quedó por debajo del nivel 2, el umbral mínimo de desempeño que fija la Ocde, y prácticamente no hubo alumnos que alcanzaran los niveles 5 o 6, correspondientes a los desempeños más altos. La proporción de argentinos que no llega al nivel mínimo es mayor que la de Brasil (72%), Colombia (71%), Costa Rica (70%), Perú (70%), México (69%), Chile (59%) y Uruguay (57%), aunque menor que la de Guatemala (92%), Paraguay (91%), República Dominicana (91%), El Salvador (87%) y Ecuador (80%).

El deterioro no es nuevo: el porcentaje de estudiantes que alcanzaba al menos el nivel 2 en Matemática venía cayendo de forma sostenida desde hacía casi dos décadas. Fue del 36% en 2006 y en 2009, del 34% en 2012, del 31% en 2018 y del 27% en 2022. En 2025 el retroceso se profundizó hasta el 24%.

Los resultados de Pisa 2025 confirman una tendencia que no podemos ignorar: 8 de cada 10 estudiantes argentinos de 15 años no alcanzan los niveles mínimos en Matemática, y la caída se repite en Lectura y Ciencias. Esto ocurre pese a señales alentadoras como la mejora reciente en Lengua que mostró Aprender 2025, lo que evidencia que los avances en un nivel educativo no alcanzan si no hay una estrategia sostenida a lo largo de toda la trayectoria escolar”, sostuvo Víctor Volman, director ejecutivo de Argentinos por la Educación. Y agregó: “El desafío que tenemos por delante es sostener los esfuerzos y sumar el foco en Matemática”.

Martín Nistal, director del Observatorio y coautor del informe, apuntó al tipo de ejercicios que los chicos no logran resolver: “Los resultados obtenidos en Matemática ponen a Argentina nuevamente entre las últimas posiciones de los países participantes de PISA 2025. Esto marca que los estudiantes de 15 años del país no pueden resolver, en gran medida, ejercicios adaptados para su edad como calcular proporciones de forma en situaciones literales y abstractas, regla de tres simple, ecuaciones sencillas, entre otros. Desde 2009, Argentina viene empeorando de forma sostenida en sus resultados de Matemática y lamentablemente esta vez no fue la excepción”.

Lectura y Ciencias también retrocedieron

En Lectura, Argentina alcanzó 389 puntos, frente a los 401 de 2022, lo que la dejó en el puesto 62 entre los 91 participantes y en el octavo lugar de América Latina. El 59% de los estudiantes quedó por debajo del nivel mínimo de desempeño, contra el 55% que no lo alcanzaba en la edición anterior, y apenas el 1% llegó a los niveles más altos, 5 y 6.

En Ciencias, el área que tuvo mayor peso en esta edición de la prueba, el país promedió 393 puntos, 13 menos que los 406 de 2022, y quedó en el puesto 71 a nivel global y octavo entre los países latinoamericanos. También aquí el 59% no alcanzó el nivel mínimo de desempeño y solo el 1% llegó a los niveles 5 o 6, cuando en 2006 esa proporción de bajo desempeño había sido del 56%.

Tomando en conjunto las tres áreas, el 48,8% de los estudiantes argentinos de 15 años tiene un rendimiento bajo en Matemática, Lectura y Ciencias al mismo tiempo, más del doble que el promedio de los países evaluados, que es del 19,7%. En Argentina, la prueba alcanzó a 11.093 estudiantes de 412 escuelas.

Ni siquiera la pandemia había golpeado tanto

El nuevo resultado resulta más preocupante si se lo compara con lo ocurrido durante la pandemia de Covid-19. Las Pruebas Pisa 2022 habían evaluado sistemas educativos atravesados por el cierre de escuelas y la alteración de las rutinas escolares, pero en aquel momento los resultados de Argentina casi no se habían modificado respecto de años anteriores, algo que la había diferenciado de otros países que sí sufrieron derrumbes en sus puntajes. Cuatro años después, sin el condicionante sanitario, la caída fue mayor que la registrada en plena emergencia por Covid-19.

La lectura de Pettovello y el contraste con el presupuesto

El Ministerio de Capital Humano, del que depende la Secretaría de Educación de la Nación, emitió un comunicado en el que atribuyó la caída a “una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas”. Llama la atención el contraste con junio pasado, cuando se conocieron los resultados de las pruebas Aprender y mostraron una mejora para Argentina: en aquella oportunidad, la ministra Sandra Pettovello había atribuido el logro a la gestión del presidente Javier Milei. “Los resultados de las pruebas Aprender 2025 muestran avances concretos en los aprendizajes de los estudiantes y confirman que las políticas educativas basadas en evidencia, evaluación y trabajo conjunto generan mejoras reales”, había dicho entonces, aun cuando esa mejora confirmaba una tendencia que ya se registraba desde 2023.

Ante los resultados de Pisa, en cambio, la cartera que conduce Pettovello volcó la responsabilidad hacia atrás: “Como consecuencia directa de las políticas educativas aplicadas por las gestiones anteriores, se registró una caída de los aprendizajes en Ciencias, Lectura y Matemática. Si bien los resultados se inscriben en una tendencia global de estancamiento y descenso, en la Argentina el retroceso se produce sobre un punto de partida que ya era bajo y evidencia una situación crítica en los aprendizajes”, difundió el Ministerio. Y agregó que la gestión “reafirma el compromiso con la transformación del sistema educativo mediante políticas estructurales enfocadas en aprendizajes fundamentales”.

Pettovello destacó además que, a nivel mundial, Lectura fue el área con el descenso más pronunciado en esta edición de PISA, aunque aclaró que “esa tendencia no explica por sí sola la magnitud de la caída en Argentina. Aquí se suma una responsabilidad concreta: el estado de la educación es consecuencia directa de una cultura educativa instaurada durante años por los gobiernos kirchneristas, que deterioraron cada sector del sistema”. Según explicó, el Ministerio implementa “desde el primer día dos políticas de alcance federal: el Plan Nacional de Alfabetización y el Plan Nacional de Matemática”, orientadas a garantizar que los estudiantes puedan leer, comprender y producir textos de acuerdo con su edad, y a fortalecer las capacidades numéricas en todo el país.

Ese discurso, sin embargo, no se condice con las asignaciones presupuestarias de la actual gestión. Según datos relevados por la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) a través de su monitor sobre el sector, hasta fines del año pasado la Secretaría de Educación tenía el presupuesto asignado más bajo, en términos reales, desde 2006: pasó de $6,5 billones en 2006 a $5,3 billones en 2025. Incluso en mayo pasado, horas antes de la cuarta marcha federal en defensa de las universidades, el Ejecutivo nacional dispuso un recorte de $78.768 millones en programas de la Secretaría de Educación. A través de la Decisión Administrativa 20/2026, la mayor reducción del área recayó justamente sobre el Plan Nacional de Alfabetización, que perdió $35.288.051.713, con impacto directo en las transferencias a las provincias para su ejecución.

Un problema que no es solo argentino

El deterioro no es exclusivo del país: la Ocde constató un retroceso global de los aprendizajes en esta edición de Pisa. A nivel mundial, Lectura fue el área con la baja más pronunciada, en particular en las habilidades de comprensión más complejas. El organismo identificó además un fenómeno que denominó “lectores apresurados”, estudiantes que responden rápido e incorrectamente, una conducta que casi se duplicó entre 2018 y 2025. Con todo, la caída argentina resulta especialmente marcada dentro de ese escenario más amplio: mientras el promedio de bajo desempeño simultáneo en las tres áreas es del 19,7% entre los países evaluados, en Argentina llega al 48,8%.

Qué son y cómo se toman las pruebas Pisa

Pisa evalúa a estudiantes de 15 años y mide sus conocimientos y habilidades en Matemática, Lectura y Ciencias, con énfasis en la capacidad de aplicar esos aprendizajes tanto a situaciones escolares como de la vida cotidiana. Cada edición profundiza especialmente en una de las tres áreas: en 2025 el foco estuvo puesto en Ciencias, como ya había ocurrido en 2006 y en 2015.

En esta edición participaron 91 países y economías, de los cuales 38 son miembros de la OCDE. América Latina estuvo representada por 13 países: Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. En total, la prueba alcanzó a 760.000 alumnos de los 91 países y economías participantes, una muestra representativa de unos 33 millones de estudiantes en todo el mundo. En Argentina, participaron 412 escuelas y 11.093 estudiantes.

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