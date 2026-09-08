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Quiso escapar de dos motochorros, chocó contra un poste y murió: piden 18 años para un acusado

Elías Vázquez tenía 28 años y volvía a fines de 2023 en moto a su casa de Puente Gallego cuando fue abordado por dos ladrones. Intentó huir, perdió el control y sufrió un golpe fatal. Uno de los sospechosos comenzó a ser juzgado en Rosario.

8 de septiembre 2026 · 14:39hs
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Tras impactar contra una columna de alumbrado

Tras impactar contra una columna de alumbrado, Elías Vasquez quedó tendido junto a un cantero de Batlle y Ordóñez al 2500. 

A Elías Vázquez le decían “Barba”. Tenía 28 años y trabajaba en una fábrica metalúrgica. En diciembre de 2023 regresaba en moto a su casa del barrio Puente Gallego tras pasar por un cajero automático cuando dos ladrones se le pusieron a la par en otra moto en la zona de Batlle Ordóñez y Circunvalación. El muchacho atinó a escapar y aceleró, pero se estrelló contra un poste de luz y el golpe en la cabeza le costó la vida. Uno de los sospechosos por el trágico asalto fue detenido esa misma madrugada tras el robo de otra moto y esta semana comenzó a juzgado por el crimen. La fiscalía requirió 18 años de condena.

Nahuel José Meza, de 33 años, llegó a juicio acusado por los delitos de robo calificado por el uso de arma, encubrimiento y homicidio en ocasión de robo. El caso se debate desde este lunes ante el juez Ariel Cattáneo y la acusación está a cargo de la fiscal Paula Barros. Días después de quedar detenido en la comisaría 21ª de Arijón al 2300, Meza estuvo entre los 25 detenidos que se fugaron del penal tras violentar una puerta trasera el 21 de diciembre de 2023. Dos días después fue recapturado en el pasaje 528 al 6300, en la zona sur.

Emboscada en zona sur

El homicidio de Elías Vázquez ocurrió el 7 de diciembre de 2023, diez minutos antes de la medianoche. El joven regresaba a su casa luego de haber ido hasta un cajero automático en su moto, una Yamaha FZ cuando dos personas a bordo de otra moto se le pusieron a la par a la altura de Batlle y Ordóñez al 2500. Se acercaron y comenzaron a tocarle bocina para que detuviera la marcha.

>>Leer más: Pedirán 18 años de cárcel para acusado de asalto mortal a motociclista

Al advertir la situación de robo, Elías aceleró e intentó escapar, pero perdió el control de la moto y se estrelló contra una columna de madera del alumbrado público. El golpe de la cabeza contra una superficie filosa le provocó la muerte. “Mi hija justo llegaba de trabajar, abrió el ventiluz y vio cómo los que lo perseguían le sacaban la moto y le gritaban que se levantara. Después bajaron la moto a la calle y la patearon hasta que arrancó”, comentó un vecino a este diario sobre el mortal asalto.

Para la fiscalía, Meza era quien manejaba la moto en la que iba el dúo de ladrones, una KTM Duke de 200 centímetros cúbicos que había sido robada dos semanas antes con una mecánica idéntica. Con Elías ya en el piso, su acompañante se llevó la Yamaha de la víctima y ambos escaparon por la avenida con dirección a bulevar Oroño.

Dos asaltos, un acusado

Meza fue detenido a las tres horas, minutos después de otro asalto cometido en la zona sur por el que también fue acusado. Ocurrió a las 3.30 en Oroño y Uriburu, donde tres personas abordaron a un hombre que iba en una moto Honda Falcon de color bordó. Uno de los asaltantes exhibió un arma y realizó varios disparos al aire. La víctima, rozada por una bala, entregó el vehículo y el grupo logró escapar con la moto robada.

>>Leer más: Quedó preso en Rosario un joven de 18 años por el robo de una moto luego utilizada en un crimen

Tras el alerta a la policía, efectivos del Comando Radioeléctrico apresaron a Meza minutos más tarde cuando iba en otra moto por el pasaje 507 al 1700. El joven no resistió la voz de alto. Cuando los policías consultaron sobre los guarismos de la Honda XR en la que circulaba resultó que tenía pedido de secuestro activo desde el 19 de noviembre de ese año, por lo que fue alojado en la seccional de la que escaparía a los dos días.

Marchas y reclamos

Tras su recaptura, fue acusado por los dos asaltos sucesivos y desde entonces está preso a al espera de juicio. Los familiares y vecinos de Puente Gallego, donde vivía, realizaron marchas y reclamos en una plaza del barrio y en el Centro de Justicia Penal para exigir el avance de la causa. El otro asaltante no fue identificado.

A un mes del crimen, el 26 de enero de 2024, fue apresado Lautaro A., de entonces 18 años, por el robo de la moto KTM Duke usada en asalto a Vázquez. Un hecho que, como los otros de esta trama, da cuenta del funcionamiento una economía delictiva dedicada al robo de motos. En ese caso, cuatro personas a bordo de dos motos interceptaron a la víctima cuando se desplazaba por Pueyrredón al 5300 el 22 de noviembre de 2023.

Le apuntaron con un arma calibre 22 y el motociclista perdió el control. Uno de los asaltantes realizó disparos al aire mientras otro tomaba la motocicleta que, dieciséis días después, se usaría para abordar a Elías con idéntica mecánica y con resultado letal.

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