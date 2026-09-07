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Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis

"Retrato de una dama", una pintura italiana del siglo XVIII, fue encontrada en la casa de una hija de Friedrich Kadgien, miembro de las SS y colaborador de Hermann Göring

7 de septiembre 2026 · 22:04hs
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Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis

La Justicia de Mar del Plata dispuso que un cuadro robado por los nazis sea restituido a los herederos de las víctimas. "Retrato de una dama", pintada en el siglo XVIII por el italiano Giacomo Ceruti, estaba desaparecido desde la Segunda Guerra Mundial y fue encontrado en la casa de una hija de Friedrich Kadgien, un experto financiero del régimen nazi, miembro de las SS y colaborador del jerarca Hermann Göring.

Jacques Goudstikker fue un galerista judío que durante la II Guerra escapó de Amsterdam, donde tenía una colección de unas 1.400 obras. Los nazis se apropiaron de gran parte de su colección, y muchas de ellas terminaron en manos de Göring.

"Retrato de una dama" tenía paradero desconocido desde entonces, hasta que fue descubierta en Mar del Plata, decorando la casa de Patricia Kadgien y su marido. Ambos fueron acusados de poseer y ocultar una obra de arte robada en el contexto de un genocidio, pero ellos alegaron que eran los legítimos propietarios de un cuadro heredado

Finalmente, la hija de Friedrich Kadgien y su pareja aceptaron un acuerdo para evitar el juicio oral, que los obliga a renunciar a cualquier derecho o acción sobre el cuadro.

La pintura será restituida a Marei von Saher, nuera de Goudstikker, quien junto con sus hijas Charlene y Chantal von Saher se dedicó a buscar y recuperar las obras robaldas por los nazis. La heredera del marchante fallecido en 1940 sostuvo que no consentía “86 años de expolio”, pero aseguró que tampoco buscaba venganza ni una indemnización, sino la restitución de la pintura que perteneció a su suegro.

Por el momento el cuadro permanece bajo custodia de la Corte Suprema de Justicia argentina,, pero la intención es que antes de regresar a Países Bajos sea exhibido en préstamo en un museo porteño para generar conciencia sobre el saqueo de obras de arte bajo el nazismo.

Como parte del acuerdo, los acusados deberán donar 4,8 millones de pesos para la cooperadora de un hospital materno infantil marplatense.

"Retrato de una dama" es un óleo sobre lienzo de 119,5 centímetros de alto por 89 de ancho. En los registros del marchante estaba atribuido a Giuseppe Ghislandi, pero el peritaje realizado por la Academia de Bellas Artes confirmó que la autoría corresponde al milanés Giacomo Ceruti, conocido como Il Pitocchetto. Se estima que el cuadro tiene un valor de mercado cercano a los 250.000 euros.

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