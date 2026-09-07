Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario

El dirigente social y líder del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD), Raúl Castells, fue detenido en Rosario luego de un control vehicular de rutina donde se detectaron dos causas judiciales en su contra que tienen más de dos décadas.
Fue porque detectaron dos causas judiciales de 2004 y 2005, que "ya prescribieron", dijeron militantes del MIJD
El dirigente social y líder del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD), Raúl Castells, fue detenido en Rosario luego de un control vehicular de rutina donde se detectaron dos causas judiciales en su contra que tienen más de dos décadas.
Castells fue trasladado a la comisaría 32ª, en barrio Godoy, y militantes del MIJD aseguraron que las causas prescribieron, afirmaron que el dirigente social de 72 años tuvo que ser asistido por una descompensación
y cuestionaron que llevara tantas horas privado de la libertad.
Castells había viajado a Villa Constitución y, al regreso, fue detenido en un control vehicular en bulevar Seguí y Mariano Casal.
Las causas por las que fue demorado son por la toma de un casino en Chaco en 2004, por la que pasó casi dos meses detenido en Resistencia, y por un reclamo en un local de comidas rápidas en Buenos Aires en 2005, por el que fue acusado por tentativa de extorsión.
La ruta directa de World2Fly comenzará a operar el 1º de octubre desde el aeropuerto de Fisherton. Será la primera conexión aérea de la historia entre Rosario y Europa, con dos frecuencias semanales y fuerte demanda inicial.