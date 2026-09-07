Detuvieron al dirigente social Raúl Castells en un control de rutina en Rosario Fue porque detectaron dos causas judiciales de 2004 y 2005, que "ya prescribieron", dijeron militantes del MIJD 7 de septiembre 2026 · 23:09hs

El dirigente social y líder del Movimiento Izquierda Juventud Dignidad (MIJD), Raúl Castells, fue detenido en Rosario luego de un control vehicular de rutina donde se detectaron dos causas judiciales en su contra que tienen más de dos décadas.

Castells fue trasladado a la comisaría 32ª, en barrio Godoy, y militantes del MIJD aseguraron que las causas prescribieron, afirmaron que el dirigente social de 72 años tuvo que ser asistido por una descompensación

y cuestionaron que llevara tantas horas privado de la libertad.

Castells había viajado a Villa Constitución y, al regreso, fue detenido en un control vehicular en bulevar Seguí y Mariano Casal.