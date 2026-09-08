Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

El Comité Olímpico Argentino confirmó la lista de los deportistas que representarán a la delegación nacional, con el Coloso Marcelo Bielsa como sede principal

Facundo Guch será parte de la delegación argentina en los Juegos y podría perderse un encuentro clave

La selección argentina de fútbol masculino ya tiene a sus 18 convocados para los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , que se disputarán del 16 al 25 de septiembre. Entre los futbolistas elegidos por el entrenador Claudio Gugnali aparece Facundo Guch , mediocampista ofensivo de Newell's .

La competencia contará con ocho selecciones, divididas en dos grupos de cuatro equipos, que contarán exclusivamente con futbolistas de la categoría Sub-19. El grupo A estará compuesto por Colombia, Perú, Panamá y Chile. Por el otro, en el grupo B están Argentina, Paraguay, Uruguay y Venezuela .

Los dos mejores equipos de cada zona avanzarán a las semifinales. Los ganadores disputarán la final, prevista para el viernes 25 de septiembre.

Argentina debutará el jueves 17 de septiembre a las 10 ante Paraguay. Luego, el segundo partido del seleccionado será el sábado 19 de septiembre a las 14, frente a Uruguay. Por último, cerrará la fase de grupos el lunes 21 a las 14 ante Venezuela.

Todos los partidos del seleccionado se disputarán en el Coloso Marcelo Bielsa. Las entradas para los partidos podrán sacarse de manera libre y gratuita en la boletería del estadio, aunque también se pueden comprar anticipadamente en el sitio web de la organización con un costo para asegurarse su lugar.

Facundo Guch, el jugador de Newell's convocado a la selección argentina

Guch se consolidó como uno de los habituales titulares de Newell’s durante 2026, con una participación destacada a lo largo de la temporada. El volante zurdo suma dos goles y cuatro asistencias en el año.

Su convocatoria para los Juegos Suramericanos podría generar una baja de peso para la Lepra durante el torneo Clausura.

Por las fechas del certamen, Guch se perdería el partido cuando Newell's visite a Platense el próximo domingo 20 de septiembre a las 20 por la décima fecha del campeonato.

El futbolista no será el único jugador de Primera División del fútbol argentino que deberá ausentarse de su club por la competencia internacional.

>> Leer más: El posclásico de Newell's: la gratificación por el empate y la demanda de corregir el juego

Los convocados de la selección argentina para los Juegos Suramericanos

Arqueros

Alain Gómez Santillán (Valencia, España)

Máximo Leguizamón (Tigre)

Defensores

Thiago Pérez Ferreira (Huracán)

Fernando Closter (Independiente)

Bruno Galassi (Lazio, Italia)

Nicolás Marcipar (Barcelona, España)

Matías Satas (Boca)

Santiago Silveira (Argentinos Juniors)

Santiago Zampieri (Montevideo City Torque)

Mediocampistas

Facundo Carrizo (Argentinos Juniors)

Santiago Espíndola (River)

Marcos Ortíz (Belgrano)

Facundo Guch (Newell's)

Uriel Ojeda (San Lorenzo)

Ramiro Tulián (Belgrano)

Delanteros