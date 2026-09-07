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Asociación Rosarina de Fútbol: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Los equipos de Ezequiel Gentilo y Pablo Castella se quedaron con la primera rueda en la Zona Campeonato A y B con notables campañas en Rosarina

Juan Iturrez

Por Juan Iturrez

7 de septiembre 2026 · 21:10hs
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Rosarina. Club del Gran Rosario

Rosarina. Club del Gran Rosario, dirigido por Pablo Castella, se transformó en la sensación en la B, marcha puntero y sueña con el ascenso. 
Rosarina. El Canalla dirigido por Ezequiuel Gentilo venció a Newell’s y se quedó con la primera rueda de la Zona Campeonato en la A.

Rosarina. El Canalla dirigido por Ezequiuel Gentilo venció a Newell’s y se quedó con la primera rueda de la Zona Campeonato en la A.

Rosario Central y Club del Gran Rosario se quedaron con la primera rueda en la Zona Campeonato en los torneos de Primera A y B organizados por la Asociación Rosarina de Fútbol. El Canalla dirigido por Ezequiel Gentilo manda en Primera A con 16 puntos. Viene de ganarle a Newell’s por 3 a 0.

Por su parte, el equipo de Funes, comandado por Pablo Castella con la misma cantidad de unidades, también ganó por 3 a 0 ante Tiro Suizo y es único líder en la Zona Campeonato de Primera B.

Zona Permanencia A y B

En tanto por la Permanencia de la A, Banco y El Torito mandan la zona con 16 unidades y en la última colocación se ubica Gálvez con 3 unidades y penúltimo Córdoba con 5. Ambos clubes está perdiendo la categoría.

La Permanencia de la B, Fisherton es líder con 15 puntos, seguido por Arijón con 13. En tanto Cesarini con 6 unidades y Botafogo con 4 están descendiendo a la Primera C.

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Rosarina. El Canalla dirigido por Ezequiuel Gentilo venció a Newell’s y se quedó con la primera rueda de la Zona Campeonato en la A.

Rosarina. El Canalla dirigido por Ezequiuel Gentilo venció a Newell’s y se quedó con la primera rueda de la Zona Campeonato en la A.

Ezequiel Gentilo, técnico del canalla líder de la A

“La idea de la comisión directiva es revalorizar la primera local como la reserva. Queremos que los planteles trabajen de la misma forma y estén preparados para jugar en primera división. Todo llega un proceso y es una linda competencia interna entre los futbolistas”, dijo Ezequiel Gentilo DT de la primera local, líder de la zona Campeonato.

Central manda en la A. Ezequiel Gentilo, DT del puntero en el círculo superior

Central manda en la A. Ezequiel Gentilo, DT del puntero en el círculo superior

Los planteles están preparados para afrontar todas las competencia que tiene el club en la temporada. El clasico ante Newell’s se preparó de la misma manera que lo hacemos con los clubes que debemos enfrentar, con mucha responsabilidad y concentración. Vamos por el camino correcto y los resultados están a la vista.”cerró Gentino, quién lleva tres temporada al frente de la primera local Canalla.

El Gato Basualdo, el goleador del Club del Gran Rosario

“El equipo se ganó el respecto de toda en la Primera B de la Rosarina y término en lo más alto de la Zona Campeonato con cuatro puntos arriba de los escoltas Defensores Unidos y Bancario. Este proceso viene del año pasado donde conseguimos el ascenso en la Primera C”, confió Alejandro Basualdo, goleador del equipo del Club del Gran Rosario.

El goleador de la Primera B. Alejandro Basualdo y sus seres queridos. El Gato es el artillero del Club del Gran Rosario.

El goleador de la Primera B. Alejandro Basualdo y sus seres queridos. El Gato es el artillero del Club del Gran Rosario.

El Gato como lo apodan anotó 14 goles en la presente temporada de la B y en el 2025 marcó 50 anotaciones en la tercera categoría. “Este proceso lo comenzaron Pablo Castella (DT)y Luciano Hevia (ayudante de campo) el año pasado. El plantel se fue armando con futbolistas para pelear el ascenso y además se sumaron muchos jugadores de las inferiores. El proceso y el trabajo tuvo su resultado con el salto de categoría”, sostuvo el delantero con pasado en Americana.

Basualdo, lleva marcado 64 goles entre la Primera C y B. “El grupo trabaja para pelear grande cosas y vamos por el camino que nos propusimos”, aseguró el delantero de barrio Olímpico que sueña a llegar a Primera A.

Primera B, Zona Campeonato

La zona Campeonato de la Primera B lo tiene a Club del Gran Rosario con 16, lo siguen Defensores de Unidos y Bancario 12, Social Lux 10. Leones 9, Río Negro 7, Tiro Suizo 6 y Def. de Funes 4.

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