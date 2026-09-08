El clásico dejó un lesionado en Newell's que no estará en el choque con Vélez

Tras la confirmación en conferencia de Frank Kudelka que uno de los futbolistas Leprosos había salido por una molestia, en las últimas horas se confirmó la baja

No todo fueron buenas noticias para Newell's después del agónico empate en el clásico ante Central , en el Gigante de Arroyito. En el arranque de semana, y pensando en el partido del viernes ante Vélez, Frank Kudelka tendrá una baja significativa que probablemente se perderá, al menos, un par de encuentros.

Se trata de Franco Escobar, el lateral derecho devenido a carrilero por el sector izquierdo , que promediando el encuentro del domingo tuvo que salir reemplazado para que ingrese Jerónimo Russo. De acuerdo a datos recogidos por Ovación , sufrió una lesión muscular que lo marginará de los próximos partidos de la Liga.

Ante la consulta del porqué la salida del defensor en conferencia de prensa tras el choque ante Central al entrenador Leproso, él mismo afirmó que el ex-Peñarol había sido reemplazado debido a una dolencia que surgió en el complemento.

Franco, quien viene cumpliendo buenos rendimientos desde que regresó a la Lepra tanto por derecha o por izquierda, se perderá seguramente los choques ante Vélez del próximo viernes, en el Coloso, y del domingo 20 en condición de visitante frente a Platense.

La idea tanto del cuerpo técnico como de los médicos del plantel profesional es apuntar al regreso al choque del sábado 26 ante Lanús, en el Marcelo Bielsa. Kudelka estaba conforme en el cambio de posición del defensor, que le dio una opción al DT en una zona donde las opciones que había probado tanto Russo como Luciano no se pudieron asentar.

Con este panorama, el entrenador Leproso evaluará quién será de la partida ante el Fortín en el sector izquierdo de la defensa. El que pica en punta es Jerónimo Russo, quien reemplazó a Escobar en el clásico, pero tampoco hay que descartar que realice una prueba con Lucas Carrizo, el ex-Huracán que también puede ocupar esa posición.

La otra duda del equipo está en la ofensiva

Después de lo que fue el partido ante el conjunto Auriazul, este diario pudo confirmar que otro futbolista había llegado con lo justo desde lo físico. Se trata de Walter Mazzantti, que tuvo una lesión muscular tras el encuentro ante Estudiantes, y tuvo que jugar infiltrado el domingo.

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El extremo no pudo ser reemplazado ante el Pincha debido a que la Lepra había realizado todas las modificaciones y su cuadro se complicó en la previa del clásico, tanto es así que en la previa se dudó de su presencia, pero finalmente con la infiltración se decidió que esté entre los titulares.

Mazzantti fue reemplazado a falta de diez minutos por el Colo Ramírez. Claro que habrá que evaluar en las próximas horas como se siente el delantero para confirmar la presencia para el cotejo del viernes, pero hay expectativas de que pueda estar sin inconvenientes.