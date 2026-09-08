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Héroe en la pista: un piloto frenó para salvar a un colega que había chocado y estaba en llamas

Drámatico rescate del fuego en China. Loek Hartog arriesgó su vida para salvar a Ollie Millroy, quien aseguró: "Será el superhéroe más grande para mis hijos"

8 de septiembre 2026 · 11:22hs
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Loek Hartog arriesgó su vida para salvar la de un colega durante una carrera en China.

Loek Hartog arriesgó su vida para salvar la de un colega durante una carrera en China.

Loek Hartog se convirtió en el héroe deportivo del fin de semana, no por haberse destacado como piloto en la Carrera 1 del China GT, sino por su accionar para salvar la vida de su colega Ollie Millroy. El neerlandés detuvo su auto en pleno circuito de Shanghai y se metió en las llamas para rescatar al británico.

La secuencia fue rápida y dramática, pero terminó sin víctimas gracias a la respuesta veloz de Hartog. El choque se originó cuando Neil Verhagen, al volante del BMW número 33 de 610Racing, disputaba la posición con David Chen, que conducía el Ferrari número 37 de Harmony Racing.

Un toque desde atrás hizo que ambos impacten contra una de las contenciones y derrapen sobre el césped húmedo, por lo que los dos autos perdieron la estabilidad y se dirigieron directamente contra el Ferrari de AAI Motorsports que conducía Millroy.

Ante el fuerte impacto lateral que recibió, el vehículo del británico se incendió de inmediato y golpeó sobre uno de los muros de la pista. La carrera fue interrumpida inmediatamente y llegó la bandera roja.

El milagroso rescate en Shanghai

Hartog llegó desde atrás y vio el auto de Millroy en llamas, por lo que decidió frenar su Porsche 911 de Phantom Global Racing cerca del de su colega y bajarse velozmente de su vehículo para iniciar el rescate.

Al percibir que el británico permanecía inmóvil dentro de la cabina, mientras las llamas lo rodeaban, intentó retirarlo, pidió auxilio y corrió para buscar el matafuegos que portaba un comisario cerca de la zona, que le permitió reducir el fuego. La maniobra puso también en riesgo su vida, ya que debió ingresar en la Ferrari para tomar a su colega antes de retirarlo.

En medio del humo, Hartog pudo desabrochar los cinturones de seguridad, sacar a Millroy del auto incendiado y arrastarlo lejos de la zona de peligro, mientras el británico permanecía inconsciente por el golpe y el calor del fuego. La secuencia duró 49 segundos desde que el neerlandés bajó de su auto y logró retirar a su colega.

Un mensaje conmovedor

Horas más tarde, el propio Millroy escribió un mensaje que conmovió a todos a través de sus redes sociales. “Esta noche sigo vivo exclusivamente gracias a un hombre. Loek Hartog se detuvo de inmediato, sin que hubiera comisarios de pista ni bomberos a la vista, y arriesgó su propia vida para sacarme del coche”, comenzó.

“No recuerdo nada entre 30 segundos antes del accidente y una hora después, pero recordaré su increíble acto de valentía por el resto de mi vida. Un día le contaré a nuestros tres hijos esta historia y Loek será el superhéroe más grande a sus ojos también”, aseguró el británico.

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A su vez, Millroy enfatizó: “Estoy aquí esta noche con cinco costillas rotas, una clavícula rota, mano y dedo rotos y un pulmón magullado, pero podría haber sido mucho peor. Gracias Loek, te debo mi vida por tu acto desinteresado de hoy”.

El héroe del fin de semana

Por otro lado, el propio Hartog hizo un posteo en sus redes sociales tras su visita a Millroy en el hospital. “Gracias a todos los que se han puesto en contacto conmigo después de lo ocurrido. Lo que presencié en la Carrera 1 fue aterrador, y estoy increíblemente aliviado de saber que Ollie está bien”, expresó.

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Además, el neerlandés reveló detalles de la dramática secuencia: “Cuando vi un coche envuelto en una gran bola de fuego delante de mí, no hubo realmente una decisión que tomar. Por lo que pude ver, naturalmente creí que el piloto no podía salir por sí solo, así que me detuve, me bajé y me acerqué al coche. Nunca tuve ninguna duda”.

“Fue aterrador y hubo momentos en los que no sabía si alguna vez lograría sacar a Ollie. Pero no se trata de lo que hice, estoy seguro de que muchas personas, en mi posición, habrían reaccionado exactamente de la misma manera”, agregó Hartog sobre el momento en el que reaccionó tras el impacto.

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