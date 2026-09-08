Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) mantenía este martes una declaración de alerta con asambleas en dos de las principales ciudades del interior del país . La medida sembró incertidumbre sobre el funcionamiento del servicio de colectivos urbanos , mientras que en Rosario continuaba el servicio normal .

El sindicato hizo distintos reclamos en Santa Fe y Córdoba con un denominador común: el pedido de un aumento de los sueldos de los choferes. En ningún caso se planteó hasta el momento la posibilidad de un paro en el transporte de pasajeros de cada localidad.

Fuentes consultadas por La Capital aclararon que el conflicto con las empresas no involucra a Rosario en esta instancia. La situación es diferente en otros distritos, al punto de que este lunes se suspendió temporalmente la actividad de algunas líneas urbanas de la capital mediterránea en señal de protesta.

La UTA Santa Fe se declaró en estado de alerta y asambleas permanentes este lunes por la falta de acuerdo con la Federación Argentina de Transportadores por Automotor de Pasajeros (Fatap) . La decisión surgió a partir de un pedido de incremento de haberes de los choferes de servicios de corta y media distancia.

El sindicato planteó que las empresas no reconocieron el incremento pactado a nivel nacional. En concreto, señalaron que la propuesta económica "no se condice con la realidad que atraviesan los trabajadores y trabajadoras" de la capital provincial.

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A través de un comunicado, el gremio pidió que se cumpla el acuerdo para que los conductores accedan a una recomposición similar a la del Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba). En este último distrito, el salario básico de septiembre llegará a 1.707.175,88 pesos. Por otra parte, las partes fijaron un pago adicional de $ 22.000 diarios para viáticos y una gratificación extraordinaria no remunerativa con una segunda cuota de 60.000 pesos.

El próximo capítulo de la negociación paritaria era una reunión programada para este martes a las 15. Después del encuentro, la UTA Santa Fe definirá cuáles son los pasos a seguir en caso de que no acerquen posiciones con la patronal.

Con asambleas y sin paro de colectivos

La declaración de alerta y asambleas permanentes representa una profundización del conflicto, aunque por el momento no implica un cese de actividades. El sindicato no anunció un paro ni informó oficialmente modificaciones, interrupciones o demoras en el servicio de colectivos de corta y media distancia.

Las asambleas serán utilizadas por el gremio para analizar el avance de las negociaciones y definir eventuales medidas de fuerza si no se alcanza una respuesta satisfactoria. “La defensa del salario y los derechos de los trabajadores continúa”, remarcaron fuentes gremiales.