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Juicio por la tragedia en la costanera: "No buscamos impunidad", dijo el defensor del acusado

Carlos Varela, representante del conductor juzgado por atropellar y matar a una mujer y a su hija en 2025, dijo que su cliente podría declarar en el juicio

8 de septiembre 2026 · 08:57hs
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Tragedia en la costanera central. Agustín López Gagliasso atropelló y mató a Tania Gandolfi

Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Tragedia en la costanera central. Agustín López Gagliasso atropelló y mató a Tania Gandolfi, de 40, y a su hija Agustina García, de 17. Fue el 21 de enero de 2025

Carlos Varela, el abogado defensor de Agustín López Gagliasso, el joven que atropelló y mató a una mujer y su hija en la costanera, afirmó que la estrategia en el juicio oral y público que comenzó ayer “no busca la impunidad” del muchacho, sino en que el caso se encuadre como un homicidio culposo (matar sin intención de hacerlo) en el marco de un siniestro vial.

López Gagliasso está siendo juzgado como responsable de un doble homicidio simple con dolo eventual por atropellar y matar con su auto a Tania Gandolfi, de 40 años, y su hija Agustina García, de 17, en un hecho ocurrido en 2025, en la salida del túnel Illia en la Costanera Central.

La fiscal que lleva adelante la acusación, Valeria Piazza Iglesias, solicitó en su alegato de apertura que López Gagliasso sea condenado a 18 años de prisión. La funcionaria justificó ese encuadre en que el acusado circulaba a 107 kilómetros por hora en una zona no permitida para esa velocidad mientras perseguía a un motociclista con el que había tenido un altercado en la calle.

Piazza Iglesias entendió que el joven, en la conducción temeraria de su auto, se representó la posibilidad de causar un daño irreparable y sin embargo siguió adelante hasta que perdió el control de su vehículo y se llevó por delante a la familia García cuando salía del túnel Illia.

Qué dice el abogado defensor del acusado

En declaraciones a LT8, Varela expresó este martes cuál será su estrategia como defensor del automovilista. “El hecho ocurrió tal como lo dice la Fiscalía, y no está controvertido. El dilema que se plantea es el encuadre legal. La Fiscalía entiende que por una cuestión de interpretación que el delito deber considerarse como un homicidio simple. Nosotros creemos que debe encuadrarse como una muerte en lo que fue un siniestro vial o accidente de tránsito”.

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“La diferencia es sustancial. De acuerdo con la pretensión de esta defensa, el homicidio culposo tiene una pena máxima de 6 años y conforme a lo pedido por la Fiscalía tiene una sanción de 25 años de prisión como máximo. Por eso, la fiscal pidió 18 años de cárcel para Agustín”, destacó Varela.

Carlos Varela ejerce la defensa de Agustín López Gagliasso, imputado por la tragedia en la costanera

Carlos Varela ejerce la defensa de Agustín López Gagliasso, imputado por la tragedia en la costanera

Acerca del homicidio simple con dolo eventual, que es la posición de la fiscal, Varela sostuvo que es “una interpretación jurisprudencial que tuvo su origen hace varios años en que se dieron una serie de reformas legislativas y cuando las muertes causadas en accidentes de tránsito tenían penas de hasta 3 años de prisión. En los casos más graves hizo que los jueces mutaran la figura legal hacia el homicidio simple a través del dolo eventual”.

Principio de legalidad

“Murieron dos personas inocentes. No hay dudas. El problema es que hay un principio del derecho penal que dice que ante hechos de esta naturaleza, en el cual el daño es inmenso, nos atenemos al principio de legalidad o se pretende mutar hacia otra figura penal para tratar de reflejar el daño causado. Eso no debe ser así, porque es como violar un principio constitucional de que nadie puede ser juzgado si no es fundado en una ley anterior al hecho del proceso”, agregó.

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“No buscamos la impunidad de Agustín, ni siquiera él pretende salir impune de todo esto. El problema en este caso en particular, es que la pena en expectativa que pidió la Fiscalía deriva en de una norma que no es aplicable. Un ejemplo: alguien toma un cuchillo y sorpresivamente mata a dos o tres personas. La pena en expectativa para esa persona sería la misma que recibiría López Gagliasso, quien tuvo un accidente en la calle. Es decir, quien tiene un accidente de tránsito recibiría la misma pena que alguien que acomete con un cuchillo y con dolo directo mata a una persona”, subrayó Varela.

En ese sentido, el abogado agregó que “una persona que actúa deliberadamente, con dolo, no puede tener la misma pena en expectativa que alguien que tiene un accidente de tránsito. La descripción que hace la fiscal sobre que López se representó la posibilidad de matar a alguien circulando a una velocidad no permitida, queda encuadrada en el artículo 84 bis”.

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Varela finalmente añadió que “es muy posible que Agustín declare durante el juicio. Tiene intención de hacerlo. Tal vez hoy o mañana. Ya lo hizo en una audiencia en la Cámara Penal ante el juez Beltramone, y dijo que estaba arrepentido. Nadie en su sano juicio no puede estar arrepentido de semejante barbaridad que ha ocurrido”.

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