Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Los delincuentes encapuchados amenazaron a una mujer que estaba con su hijo de 11 meses, a su madre y su pareja

Agentes del Comando Radioeléctrico confirmaron este martes un robo en Fisherton con una maniobra preocupante. Las víctimas denunciaron que se despertaron con cuatro ladrones adentro de la casa . Finalmente, quedaron maniatadas antes de la huida de la banda con dinero y otros elementos de valor.

La Policía de Santa Fe confirmó que no hay personas lesionadas en la vivienda ubicada sobre González Sabathié al 7600 . Entre ellas se cuenta un bebé de 11 meses , cuya madre estaba durmiendo a la hora del ingreso de los maleantes.

Una vez que consiguieron entrar, los delincuentes empezaron a amenazar a la familia con un arma blanca para exigirles dinero. Así se llevaron una parte en efectivo, pero también hicieron transferencias bancarias con el celular del padre del niño.

Las fuerzas de seguridad provinciales llegaron al domicilio alrededor de las 4.10 de la mañana. De acuerdo al cálculo de la dueña del inmueble, los autores del robo estuvieron allí durante unos 40 minutos hasta que decidieron escapar con el botín que habían reunido.

Fuentes oficiales confirmaron que los delincuentes no ingresaron por la fuerza, sino que utilizaron la llave de una puerta para acceder desde la calle. En el primer momento en el que las víctimas escucharon ruido y reaccionaron, ya estaban a merced de ellos.

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La banda no actuó a cara descubierta. Algunos usaban pasamontañas, mientras que otros se habían tapado la cabeza y el rostro con capuchas o cuelleras para evitar que los identificaran.

Cuando terminaron de revisar las habitaciones, los maleantes se llevaron tres televisores y cuatro teléfonos celulares. Ninguna de las personas que fue sorprendida a la madrugada requirió asistencia médica durante el operativo en la zona oeste rosarina.

Un bebé bajo amenazas a la madrugada

La dueña de la casa precisó que su yerno estaba durmiendo en el sillón de la planta baja. En cambio, su hija y su nieto estaban en un dormitorio del nivel superior de la vivienda.

Los ladrones redujeron al padre del bebé apenas entraron y rápidamente subieron a revisar el resto de la casa, donde encontraron a la madre del niño. En cambio, tardaron unos minutos más en advertir que la abuela de este último estaba abajo, en otra habitación.

La propietaria advirtió que la banda no tenía información precisa sobre sus movimientos. Entre otros detalles, les pidieron las llaves de un auto que ya habían vendido para pagar deudas.

Además de los televisores y los teléfonos móviles, la familia entregó una Playstation. La abuela del pequeño también perdió el anillo de oro con el que se casó su madre, dado que lo tenía puesto en la mano.