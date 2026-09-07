Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: descartaron la intervención de terceros

La fiscal indicó que todas las pericias realizadas dieron negativo, por lo que el hecho se trató de un "accidente"

La fiscal Carolina Asprella cerró este lunes la investigación por la muerte de la conductora Ernestina Pais y concluyó que no hubo intervención de terceros cuando su auto fue arrollado el pasado viernes 26 de junio por una formación del Tren de la Costa en el partido bonaerense de San Isidro.

Asprella consignó que todas las pericias realizadas dieron negativo, por lo que el hecho se trató de un "accidente". Explicó que se llevaron a cabo peritajes mecánicos a través de los cuales se descartó la intervención de terceras personas.

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Además, la titular de la Unidad Fiscal de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial San Isidro consignó que no se logró abrir el celular de la víctima.

El vehículo que conducía fue impactado sobre el lateral del conductor por el Tren de la Costa y la periodista, de 54 años, falleció como consecuencia de un grave traumatismo de cráneo sufrido durante el choque.

Ese día, los peritos constataron que Pais iba sola en su Honda Civic, con destino al teatro porteño de la calle Corrientes, donde participaba de la obra “El divorcio del año” junto a Fabián Vena, Juan Palomino y Guillermina Valdés.