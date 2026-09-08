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El Hospital Italiano de Rosario, brindará la cobertura médica de los Juegos Suramericanos 2026

El Hospital Italiano de Rosario confirmó que tendrá a su cargo el acompañamiento y asistencia en salud de los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, la mayor competencia multideportiva de la historia de la provincia.

8 de septiembre 2026 · 14:50hs
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El Hospital Italiano de Rosario, brindará la cobertura médica de los Juegos Suramericanos 2026

Para eso, la institución destinará a 180 profesionales de la salud —entre médicos, enfermeros y kinesiólogos— que estarán a disposición de ODESUR para garantizar la atención y el cuidado de las y los deportistas que compitan en la ciudad.

El operativo sanitario contempla la cobertura médica en las distintas sedes rosarinas, con equipos capacitados para responder tanto a la atención de urgencias como al acompañamiento kinesiológico y clínico de alto rendimiento que exige un evento de esta magnitud. La participación del Hospital Italiano se suma al esquema general de salud pública y privada que la provincia despliega de cara a los Juegos.

Un hecho histórico para Rosario y Santa Fe

Los XIII Juegos Suramericanos se disputarán del 12 al 26 de septiembre de 2026 en tres sedes: Rosario, Santa Fe capital y Rafaela, con la organización de más de 50 disciplinas deportivas. Se trata de la primera vez que ODESUR designa a una región —y no a una única ciudad— como sede de los Juegos, y de la tercera ocasión en que Argentina los organiza, luego de Rosario 1982 y Benos Aires 2006.

Participarán más de 4.000 atletas de los 15 países que integran la Organización Deportiva Suramericana (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, Panamá, Guyana, Surinam, Aruba y Curazao), compitiendo en 43 deportes y 60 disciplinas, varias de las cuales otorgarán clasificación directa a los Juegos Panamericanos de 2027. Por primera vez, además, los esports formarán parte del programa oficial.

El desafío para la provincia

Organizar un evento de esta escala implica para Santa Fe un desafío logístico, sanitario y de infraestructura sin precedentes. El Gobierno provincial, en articulación con los municipios, lleva adelante un plan de obras por 90 millones de dólares —con financiamiento del CAF (Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe) y aportes del Tesoro provincial— que incluye nuevos estadios, un centro acuático homologado por la Federación Internacional de Natación, un velódromo y villas para alojar a las delegaciones, infraestructura que quedará como legado para la comunidad una vez finalizados los Juegos.

En ese contexto, la participación de instituciones como el Hospital Italiano de Rosario resulta clave: la cobertura médica es uno de los pilares que sostiene la organización de un evento internacional de esta envergadura, y pone a prueba la capacidad de respuesta sanitaria de la ciudad ante la llegada de miles de visitantes, delegaciones y deportistas de alto rendimiento.

El valor del deporte como motor de ciudad

Más allá de la competencia, los Juegos Suramericanos representan una oportunidad para posicionar a Rosario y a la provincia de Santa Fe en la escena deportiva internacional, fomentar la práctica deportiva a nivel local y dejar un legado de infraestructura y de recursos humanos capacitados. El compromiso de equipos como el del Hospital Italiano refuerza el rol del sistema de salud rosarino como parte activa de ese proceso, garantizando que la ciudad esté a la altura del desafío que implica recibir al deporte suramericano en su máxima expresión.

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