Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Un alerta de huracán se encuentra vigente para las islas hawaianas de Kauai y Niihau, mientras parte del archipiélago empezaba a sentir los efectos del poderoso huracán Lowell.
Para los próximos días el archipiélago estadounidense espera marejadas ciclónicas, vientos violentos e intensas lluvias
Un alerta de huracán se encuentra vigente para las islas hawaianas de Kauai y Niihau, mientras parte del archipiélago empezaba a sentir los efectos del poderoso huracán Lowell.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió alertas de emergencia por huracán y tormenta tropical para el archipiélago, aconsejando a residentes y visitantes que se prepararan para fuertes vientos y posibles deslizamientos de tierra a partir de la noche del lunes. Lowell podría bordear las islas principales más al noroeste de Hawái.
En algunas zonas del archipiélago se reportaron inundaciones, caída de árboles y rutas bloqueadas. La marejada ciclónica, los fuertes vientos y las intensas lluvias de este huracán de categoría 3 afectarán al Estado durante los próximos días.
Lowell osciló entre la categoría 3 y la 5 de la escala Saffir-Simpson, nivel máximo que solamente alcanzaron 8 huracanes en los últimos diez años en el Pacífico oriental y central (en el Pacífico occidental se denominan tifones y se miden con otras categorías). Pero Lowell tiene una particularidad: es uno de los pocos huracanes en la historia que tras perder fuerza regresan a la categoría 5, que en este caso representó vientos de hasta 257 km/h.
La ruta directa de World2Fly comenzará a operar el 1º de octubre desde el aeropuerto de Fisherton. Será la primera conexión aérea de la historia entre Rosario y Europa, con dos frecuencias semanales y fuerte demanda inicial.