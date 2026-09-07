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Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Para los próximos días el archipiélago estadounidense espera marejadas ciclónicas, vientos violentos e intensas lluvias

7 de septiembre 2026 · 22:30hs
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Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Un alerta de huracán se encuentra vigente para las islas hawaianas de Kauai y Niihau, mientras parte del archipiélago empezaba a sentir los efectos del poderoso huracán Lowell.

El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos emitió alertas de emergencia por huracán y tormenta tropical para el archipiélago, aconsejando a residentes y visitantes que se prepararan para fuertes vientos y posibles deslizamientos de tierra a partir de la noche del lunes. Lowell podría bordear las islas principales más al noroeste de Hawái.

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En algunas zonas del archipiélago se reportaron inundaciones, caída de árboles y rutas bloqueadas. La marejada ciclónica, los fuertes vientos y las intensas lluvias de este huracán de categoría 3 afectarán al Estado durante los próximos días.

Lowell osciló entre la categoría 3 y la 5 de la escala Saffir-Simpson, nivel máximo que solamente alcanzaron 8 huracanes en los últimos diez años en el Pacífico oriental y central (en el Pacífico occidental se denominan tifones y se miden con otras categorías). Pero Lowell tiene una particularidad: es uno de los pocos huracanes en la historia que tras perder fuerza regresan a la categoría 5, que en este caso representó vientos de hasta 257 km/h.

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