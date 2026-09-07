El tiempo en Rosario: martes con sol y la máxima en ascenso

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 7 de septiembre en Rosario cielo despejado, una temperatura máxima de 21º y una mínima de 4º que estaría en aumento en los próximos días.
Los termómetros treparían hasta los 21º aunque la mínima seguirá baja
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 7 de septiembre en Rosario cielo despejado, una temperatura máxima de 21º y una mínima de 4º que estaría en aumento en los próximos días.
El martes llega con vientos leves del noreste, un registro de 6º y cielo despejado que se mantendría durante todo el día. Los termómetros bajarían a 4º en la mañana, llegarían a una máxima de 21º en la tarde y habría un registro de 11º a la noche, cuando estaría ligeramente nublado.
Para el miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado, con 18º de máxima y 7º de mínima.
El jueves tendría un repunte en la máxima, que llegaría a 22º, la mínima crecería hasta los 10º y el cielo estaría parcialmente nublado.
El viernes habría un descenso en las marcas, con temperaturas entre 16º y 11º, cielo mayormente nublado en la mañana y desde la tarde posibles tormentas aisladas y fuertes ráfagas de viento.
Para el sábado se espera que sigan los vientos intensos y las fuertes ráfagas, con una máxima de apenas 11º y una mínima de 8º.
El domingo estaría mayormente nublado, con 13º de máxima y solamente 3º de mínima.