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El tiempo en Rosario: martes con sol y la máxima en ascenso

Los termómetros treparían hasta los 21º aunque la mínima seguirá baja

7 de septiembre 2026 · 23:33hs
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El tiempo en Rosario: martes con sol y la máxima en ascenso

Virginia Benedetto / La Capital

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este martes 7 de septiembre en Rosario cielo despejado, una temperatura máxima de 21º y una mínima de 4º que estaría en aumento en los próximos días.

El martes llega con vientos leves del noreste, un registro de 6º y cielo despejado que se mantendría durante todo el día. Los termómetros bajarían a 4º en la mañana, llegarían a una máxima de 21º en la tarde y habría un registro de 11º a la noche, cuando estaría ligeramente nublado.

Para el miércoles se anuncia cielo parcialmente nublado, con 18º de máxima y 7º de mínima.

El jueves tendría un repunte en la máxima, que llegaría a 22º, la mínima crecería hasta los 10º y el cielo estaría parcialmente nublado.

El viernes habría un descenso en las marcas, con temperaturas entre 16º y 11º, cielo mayormente nublado en la mañana y desde la tarde posibles tormentas aisladas y fuertes ráfagas de viento.

Para el sábado se espera que sigan los vientos intensos y las fuertes ráfagas, con una máxima de apenas 11º y una mínima de 8º.

El domingo estaría mayormente nublado, con 13º de máxima y solamente 3º de mínima.

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