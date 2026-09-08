Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Se realizará el 11 de octubre en el parque Independencia y se ofrecerán turnos gratuitos para hacer mamografías

La edición 2025 de la Caminata Rosa reunió a cientos de personas para concientizar sobre la importancia de los chequeos por el cáncer de mama.

Rosario volverá a teñirse de rosa el domingo 11 de octubre, desde las 9 , cuando se lleve adelante la 9° edición de la Caminata Rosa Rosario . La iniciativa está destinada a generar conciencia sobre la importancia del control, la detección temprana y el tratamiento del cáncer de mama , en el marco de la Campaña Anual de Lucha Contra el Cáncer de Mama.

La actividad tendrá como punto de salida y llegada la Plaza del Foro (Oroño y Pellegrini) y propone una mañana de encuentro, participación y reflexión comunitaria bajo el lema “Cuidando la salud a partir de la importancia del control y el tratamiento del Cáncer de Mama”.

La Caminata Rosa Rosario forma parte de las acciones de "Octubre rosa" , el mes dedicado a la lucha contra el Cáncer de Mama. En este marco, la Municipalidad planificó una serie de acciones dirigidas a mujeres de entre 40 y 65 años, con el objetivo de promover y garantizar el acceso gratuito a estudios y controles ginecológicos y clínicos, tanto en efectores de la Red de Salud Pública Municipal como a través de obras sociales y del sistema de salud privado.

Como parte de las acciones que desarrollan durante todo el año, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer Rosario (Lalcec Rosario) y Fundación Cema Syntagma (institución médica destinada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mamarias y de la salud de la mujer en general) ya entregaron más de 300 mamografías gratuitas en el marco de la Campaña Anual de Lucha Contra el Cáncer de Mama . Además, durante la Caminata Rosa se ofrecerán nuevos turnos gratuitos para la realización de mamografías.

Cáncer de mama: prevención, información y acceso a controles

El cáncer de mama continúa siendo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tumor más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial.

En este contexto, la detección temprana constituye una herramienta fundamental. Los tumores de menos de un centímetro presentan hasta un 90% de probabilidades de curación, por lo que el control anual mediante examen clínico y los estudios adecuados permiten favorecer una detección precoz, mejorar el pronóstico y contribuir a salvar vidas.

Entre los estudios que pueden utilizarse para la detección se encuentran las mamografías y ecografías, mientras que en determinados casos pueden indicarse estudios como tomosíntesis 3D o resonancia magnética.

Información científica y acceso a la salud

Las actividades impulsadas por Lalcec Rosario y Fundación Cema Syntagma tienen como objetivo fomentar el control y seguimiento de la salud en mujeres sanas de la población, brindar información científica confiable y de calidad, difundir información médica adecuada sobre el diagnóstico del cáncer de mama y sus prácticas, y proporcionar datos precisos sobre los distintos tratamientos disponibles.

También buscan ofrecer información sobre actividades vinculadas con especialidades médicas relevantes para pacientes en tratamiento y vincular la transmisión de información científica y el acceso a los sistemas de salud con eventos deportivos y culturales, promoviendo una mayor participación y adhesión de la comunidad.

Creada por Cema, la Fundación Cema Syntagma nació con el propósito de contribuir activamente a la sociedad a través de tres pilares fundamentales: la formación académica de profesionales, la promoción de la investigación científica aplicada y la concientización comunitaria sobre el cáncer de mama.

La institución trabaja desde la capacitación en mastología hasta la generación de conocimiento científico y la difusión de su modelo de detección temprana, con el objetivo de transformar la práctica médica y fortalecer el vínculo con la comunidad. Su misión es impulsar el conocimiento, la prevención y la acción en torno al cáncer de mama.

Por su parte, Lalcec Rosario desarrolla acciones de prevención, detección temprana, educación e información destinadas a disminuir la incidencia y reducir la mortalidad por cáncer. También acompaña y apoya a pacientes oncológicos sin recursos, brindándoles tratamiento, promoviendo su rehabilitación física y emocional, y facilitando su reinserción social. A su vez, ofrece asistencia emocional a familiares de pacientes y trabaja en colaboración con instituciones públicas y privadas especializadas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.