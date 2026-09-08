Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Rosario volverá a teñirse de rosa el domingo 11 de octubre, desde las 9, cuando se lleve adelante la 9° edición de la Caminata Rosa Rosario. La iniciativa está destinada a generar conciencia sobre la importancia del control, la detección temprana y el tratamiento del cáncer de mama, en el marco de la Campaña Anual de Lucha Contra el Cáncer de Mama.
La actividad tendrá como punto de salida y llegada la Plaza del Foro (Oroño y Pellegrini) y propone una mañana de encuentro, participación y reflexión comunitaria bajo el lema “Cuidando la salud a partir de la importancia del control y el tratamiento del Cáncer de Mama”.
La Caminata Rosa Rosario forma parte de las acciones de "Octubre rosa", el mes dedicado a la lucha contra el Cáncer de Mama. En este marco, la Municipalidad planificó una serie de acciones dirigidas a mujeres de entre 40 y 65 años, con el objetivo de promover y garantizar el acceso gratuito a estudios y controles ginecológicos y clínicos, tanto en efectores de la Red de Salud Pública Municipal como a través de obras sociales y del sistema de salud privado.
Como parte de las acciones que desarrollan durante todo el año, la Liga Argentina de Lucha contra el Cáncer Rosario (Lalcec Rosario) y Fundación Cema Syntagma (institución médica destinada a la prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades mamarias y de la salud de la mujer en general) ya entregaron más de 300 mamografías gratuitas en el marco de la Campaña Anual de Lucha Contra el Cáncer de Mama. Además, durante la Caminata Rosa se ofrecerán nuevos turnos gratuitos para la realización de mamografías.
Cáncer de mama: prevención, información y acceso a controles
El cáncer de mama continúa siendo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el tumor más frecuente y la principal causa de muerte por cáncer en mujeres a nivel mundial.
En este contexto, la detección temprana constituye una herramienta fundamental. Los tumores de menos de un centímetro presentan hasta un 90% de probabilidades de curación, por lo que el control anual mediante examen clínico y los estudios adecuados permiten favorecer una detección precoz, mejorar el pronóstico y contribuir a salvar vidas.
Entre los estudios que pueden utilizarse para la detección se encuentran las mamografías y ecografías, mientras que en determinados casos pueden indicarse estudios como tomosíntesis 3D o resonancia magnética.
Información científica y acceso a la salud
Las actividades impulsadas por Lalcec Rosario y Fundación Cema Syntagma tienen como objetivo fomentar el control y seguimiento de la salud en mujeres sanas de la población, brindar información científica confiable y de calidad, difundir información médica adecuada sobre el diagnóstico del cáncer de mama y sus prácticas, y proporcionar datos precisos sobre los distintos tratamientos disponibles.
También buscan ofrecer información sobre actividades vinculadas con especialidades médicas relevantes para pacientes en tratamiento y vincular la transmisión de información científica y el acceso a los sistemas de salud con eventos deportivos y culturales, promoviendo una mayor participación y adhesión de la comunidad.
Creada por Cema, la Fundación Cema Syntagma nació con el propósito de contribuir activamente a la sociedad a través de tres pilares fundamentales: la formación académica de profesionales, la promoción de la investigación científica aplicada y la concientización comunitaria sobre el cáncer de mama.
La institución trabaja desde la capacitación en mastología hasta la generación de conocimiento científico y la difusión de su modelo de detección temprana, con el objetivo de transformar la práctica médica y fortalecer el vínculo con la comunidad. Su misión es impulsar el conocimiento, la prevención y la acción en torno al cáncer de mama.
Por su parte, Lalcec Rosario desarrolla acciones de prevención, detección temprana, educación e información destinadas a disminuir la incidencia y reducir la mortalidad por cáncer. También acompaña y apoya a pacientes oncológicos sin recursos, brindándoles tratamiento, promoviendo su rehabilitación física y emocional, y facilitando su reinserción social. A su vez, ofrece asistencia emocional a familiares de pacientes y trabaja en colaboración con instituciones públicas y privadas especializadas en el diagnóstico y tratamiento del cáncer.