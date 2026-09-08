La Capital | Ovación | Messi

Messi fue nominado al Balón de Oro y peleará por su noveno trofeo como mejor del mundo

El rosarino brilló en el Mundial 2026 y, a sus 39 años, fue incluido entre los 30 candidatos al preciado premio de France Football junto a Lautaro Martínez

8 de septiembre 2026 · 11:57hs
Google Seguir a La Capital en Google
Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron nominados al Balón de Oro 2026.

AP

Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron nominados al Balón de Oro 2026.

Lionel Messi demostró ante los ojos de todo el mundo que el tiempo no corre de la misma manera para él que para el resto y brilló en el Mundial 2026, donde llevó a la selección argentina a una nueva final del mundo. Gracias a su destacada actuación, con ocho goles, ratificó que sigue en lo más alto de la élite del fútbol y fue nominado al Balón de Oro 2026 a sus 39 años.

El capitán de la Albiceleste ingresó en la lista de los 30 candidatos a quedarse con el preciado trofeo que entrega France Football, tras la decisión de un jurado compuesto por 100 periodistas. Además, Lautaro Martínez también se metió entre los nominados y Dibu Martínez forma parte del trofeo Lev Yashin al mejor arquero.

Es bien sabido que Messi es el máximo ganador del Balón de Oro en toda la historia, ya que coleccionó ocho trofeos del mejor jugador del mundo a lo largo de su carrera. En esta oportunidad, podría alcanzar su noveno el próximo 26 de octubre en The London Palladium de Londres.

El evento se llevará a cabo por primera vez fuera de Francia, justo en su edición número 70. Cabe destacar que el periodo que se considera para evaluar a cada uno de los futbolistas candidatos se considera entre agosto de 2025 y julio de 2026, durante toda la temporada que finalizó con la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

>> Leer más: Sin Lionel Messi, la selección argentina enfrentaría a un equipo africano

Por obvias razones, el Mundial pesa fuerte en el análisis de los periodistas, debido a que fue el máximo escenario del fútbol durante dicha temporada. Esto pone a Messi como un candidato indiscutible a pelear por el trofeo, ya que fue una de las figuras del torneo y alcanzó su tercera final con la selección argentina.

Los candidatos al Balón de Oro 2026

  • Lionel Messi (Inter Miami)
  • Lautaro Martínez (Inter)
  • Jude Bellingham (Real Madrid)
  • Pau Cubarsí (Barcelona)
  • Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)
  • Ousmane Dembélé (PSG)
  • Luis Díaz (Bayern Múnich)
  • Bruno Fernandes (Manchester United)
  • Erling Haaland (Manchester City)
  • Gabriel (Arsenal)
  • Harry Kane (Bayern Múnich)
  • Achraf Hakimi (PSG)
  • Lamine Yamal (Barcelona)
  • Khvicha Kvaratskhelia (PSG)
  • Marquinhos (PSG)
  • Sadio Mané (Al Nassr)
  • Kylian Mbappé (Real Madrid)
  • Nuno Mendes (PSG)
  • Michael Olise (Bayern Múnich)
  • Joao Neves (PSG)
  • Willian Pacho (PSG)
  • Julián Quiñones (Al Qadsiah)
  • Declan Rice (Arsenal)
  • Rodri (Manchester City/Barcelona)
  • Fabián Ruiz (PSG)
  • Ferrán Torres (Barcelona/PSG)
  • William Saliba (Arsenal)
  • Dayot Upamecano (Bayern Múnich)
  • Vinícius Jr. (Real Madrid)
  • Vitinha (PSG)
Lionel Messi peleará por su noveno Balón de Oro tras el Mundial 2026.

Lionel Messi peleará por su noveno Balón de Oro tras el Mundial 2026.

>> Leer más: Messi, mucho más que un jugador: gracias Lio por hacernos tan felices

Nominados al trofeo Lev Yashin 2026

  • Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)
  • Yassine Bounou (Al-Hilal)
  • Thibaut Courtois (Real Madrid)
  • Gregor Kovel (Borussia Dortmund)
  • Joan García (Barcelona)
  • Édouard Mendy (Al-Ahli)
  • David Raya (Arsenal)
  • Vozinha (Colo Colo)
  • Unai Simón (Athletic Bilbao)
  • Matvey Safonov (Paris Saint Germain)
Noticias relacionadas
La selección prepara los amistosos, pero con Messi ya retirado de Argentina. ¿Jugará alguno a modo de despedida?

Sin Lionel Messi, la selección argentina enfrentaría a un equipo africano

Los hinchas de Central también aplaudieron a Messi, aunque no corearon su nombre.

El Gigante aplaudió a Lionel Messi pero coreó el nombre de Ángel Di María

Lionel Messi: “Gracias Dios por hacerme argentino”

Messi, mucho más que un jugador: gracias Lio por hacernos tan felices

Lionel Scaloni debe definir la lista de jugadores para los amistosos de la selección argentina. ¿Estará Lionel Messi si se juega en Rosario? 

¿Messi y la selección en Rosario?: el Coloso y el Gigante avisaron que están disponibles

Ver comentarios

Las más leídas

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Lo último

Maíz, soja y trigo: cinco claves que pueden mover al mercado de granos

Maíz, soja y trigo: cinco claves que pueden mover al mercado de granos

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: Es muy grave ese garantismo bobo

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es muy grave ese garantismo bobo"

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Dos funcionarios rosarinos declararon este martes como testigos en el juicio por la muerte de una mujer y su hija de 17 años

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora
Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: Es muy grave ese garantismo bobo
Policiales

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es muy grave ese garantismo bobo"

¿Un Rolling Stone en Rosario? La enigmática campaña que ilusiona a la ciudad
Zoom

¿Un Rolling Stone en Rosario? La enigmática campaña que ilusiona a la ciudad

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa
Policiales

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?
La Ciudad

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Por Carina Bazzoni
La Ciudad

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Villa Olímpica: los departamentos ya se ofrecen a la venta con una financiación a 20 años

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Ovación
Héroe en la pista: un piloto frenó para salvar a un colega que había chocado y estaba en llamas
Ovación

Héroe en la pista: un piloto frenó para salvar a un colega que había chocado y estaba en llamas

Héroe en la pista: un piloto frenó para salvar a un colega que había chocado y estaba en llamas

Héroe en la pista: un piloto frenó para salvar a un colega que había chocado y estaba en llamas

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newells, convocado para la selección argentina de fútbol

Juegos Suramericanos: un futbolista de Newell's, convocado para la selección argentina de fútbol

Boca y San Pablo juegan el partido de ida de la Copa Sudamericana: horario y TV

Boca y San Pablo juegan el partido de ida de la Copa Sudamericana: horario y TV

Policiales
Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: Es muy grave ese garantismo bobo
Policiales

Pullaro sobre el freno a la baja de imputabilidad: "Es muy grave ese garantismo bobo"

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Robo de terror en Fisherton: se despertaron con cuatro ladrones adentro de su casa

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

Una deuda, un robo y una pelea: ¿qué pasó antes del crimen en el barrio Olímpico?

La Ciudad
Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora
La ciudad

Juicio por la tragedia en la costanera: el municipio pide una sanción ejemplificadora

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Declararon alerta en servicios de colectivos del interior: ¿qué pasa en Rosario?

Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Cáncer de mama: llega la Caminata Rosa para concientizar sobre la importancia de los chequeos

Juicio por la tragedia en la costanera: No buscamos impunidad, dijo la defensa

Juicio por la tragedia en la costanera: "No buscamos impunidad", dijo la defensa

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales
Policiales

Acusan a exfiscal por más de $400 millones desviados de fondos judiciales

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Por Facundo Borrego
Política

Pullaro endurece su faceta penitenciaria con cárceles y vaciado de comisarías

Fue de terror: declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Por Martín Stoianovich
Policiales

"Fue de terror": declararon testigos de la tragedia vial en la costanera

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas
Ovación

Un especial regalo de Di María para los vendedores asaltados por hinchas

Un ex-Newells anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España
Ovación

Un ex-Newell's anotó un triplete y es la figura de la revelación de La Liga de España

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: Quisiera un clásico todas las semanas

Por Guillermo Ferretti
Ovación

Alan Rodríguez y su debut de local como titular: "Quisiera un clásico todas las semanas"

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell
Información General

Hawái se prepara para el impacto del poderoso huracán Lowell

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis
Información General

Una pareja marplatense deberá devolver un cuadro robado por los nazis

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso
Policiales

Condenado a 18 años por matar a vendedor de drogas por orden de un preso

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente
Información General

Cerraron la causa por la muerte de Ernestina Pais: fue un accidente

Tragedia en la costanera: Rápido y furioso, la dura acusación al conductor
Policiales

Tragedia en la costanera: "Rápido y furioso", la dura acusación al conductor

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio
La ciudad

Tragedia en la Costanera: la familia de las víctimas espera alivio

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $97 millones
Policiales

Lo frenaron en zona sur con clavos miguelitos y le robaron $97 millones

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil
Política

Una jueza de la provincia de Buenos Aires suspendió el nuevo Régimen Penal Juvenil

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio
Política

El Estado gasta por mes más de $200 millones en 11 jubilaciones de privilegio

Rosarina: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Por Juan Iturrez
Ovación

Rosarina: Rosario Central y Club del Gran Rosario, los mejores en la Primera A y B

Scaloni cumple 8 años al frente del ciclo más exitoso de la selección argentina
Ovación

Scaloni cumple 8 años al frente del ciclo más exitoso de la selección argentina

Zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña
Policiales

Zona oeste: hallaron restos óseos humanos en el arroyo Ludueña

Trasladan cien presos de comisarías rosarinas a cárceles de la provincia
Policiales

Trasladan cien presos de comisarías rosarinas a cárceles de la provincia

Serbia rindió honores al criminal de guerra Ratko Mladic en su funeral
El Mundo

Serbia rindió honores al criminal de guerra Ratko Mladic en su funeral