Messi fue nominado al Balón de Oro y peleará por su noveno trofeo como mejor del mundo El rosarino brilló en el Mundial 2026 y, a sus 39 años, fue incluido entre los 30 candidatos al preciado premio de France Football junto a Lautaro Martínez 8 de septiembre 2026 · 11:57hs

AP Lionel Messi y Lautaro Martínez fueron nominados al Balón de Oro 2026.

Lionel Messi demostró ante los ojos de todo el mundo que el tiempo no corre de la misma manera para él que para el resto y brilló en el Mundial 2026, donde llevó a la selección argentina a una nueva final del mundo. Gracias a su destacada actuación, con ocho goles, ratificó que sigue en lo más alto de la élite del fútbol y fue nominado al Balón de Oro 2026 a sus 39 años.

El capitán de la Albiceleste ingresó en la lista de los 30 candidatos a quedarse con el preciado trofeo que entrega France Football, tras la decisión de un jurado compuesto por 100 periodistas. Además, Lautaro Martínez también se metió entre los nominados y Dibu Martínez forma parte del trofeo Lev Yashin al mejor arquero.

Es bien sabido que Messi es el máximo ganador del Balón de Oro en toda la historia, ya que coleccionó ocho trofeos del mejor jugador del mundo a lo largo de su carrera. En esta oportunidad, podría alcanzar su noveno el próximo 26 de octubre en The London Palladium de Londres.

Nominated for the 2026 Ballon d’Or



Lionel Messi@InterMiamiCF@Argentina#ballondor pic.twitter.com/CxxIMyGlIQ — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026 El evento se llevará a cabo por primera vez fuera de Francia, justo en su edición número 70. Cabe destacar que el periodo que se considera para evaluar a cada uno de los futbolistas candidatos se considera entre agosto de 2025 y julio de 2026, durante toda la temporada que finalizó con la Copa del Mundo de Estados Unidos, Canadá y México.

>> Leer más: Sin Lionel Messi, la selección argentina enfrentaría a un equipo africano Por obvias razones, el Mundial pesa fuerte en el análisis de los periodistas, debido a que fue el máximo escenario del fútbol durante dicha temporada. Esto pone a Messi como un candidato indiscutible a pelear por el trofeo, ya que fue una de las figuras del torneo y alcanzó su tercera final con la selección argentina. Nominated for the 2026 Ballon d’Or



Lautaro Martínez@Inter@Argentina#ballondor pic.twitter.com/ZHcSNovItp — Ballon d'Or (@ballondor) September 8, 2026 Los candidatos al Balón de Oro 2026 Lionel Messi (Inter Miami)

Lautaro Martínez (Inter)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Marc Cucurella (Chelsea/Real Madrid)

Ousmane Dembélé (PSG)

Luis Díaz (Bayern Múnich)

Bruno Fernandes (Manchester United)

Erling Haaland (Manchester City)

Gabriel (Arsenal)

Harry Kane (Bayern Múnich)

Achraf Hakimi (PSG)

Lamine Yamal (Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Marquinhos (PSG)

Sadio Mané (Al Nassr)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Nuno Mendes (PSG)

Michael Olise (Bayern Múnich)

Joao Neves (PSG)

Willian Pacho (PSG)

Julián Quiñones (Al Qadsiah)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City/Barcelona)

Fabián Ruiz (PSG)

Ferrán Torres (Barcelona/PSG)

William Saliba (Arsenal)

Dayot Upamecano (Bayern Múnich)

Vinícius Jr. (Real Madrid)

Vitinha (PSG) Lionel Messi peleará por su noveno Balón de Oro tras el Mundial 2026. >> Leer más: Messi, mucho más que un jugador: gracias Lio por hacernos tan felices Nominados al trofeo Lev Yashin 2026 Emiliano Martínez (Aston Villa/Chelsea)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gregor Kovel (Borussia Dortmund)

Joan García (Barcelona)

Édouard Mendy (Al-Ahli)

David Raya (Arsenal)

Vozinha (Colo Colo)

Unai Simón (Athletic Bilbao)

Matvey Safonov (Paris Saint Germain)