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Régimen penal juvenil: el gobierno de Santa Fe está preparado para aplicarlo

La vocera Virginia Coudannes sostuvo que la provincia tiene "recursos humanos, infraestructura y normativas" para afrontar la baja de la edad de imputabilidad

8 de septiembre 2026 · 10:41hs
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El nuevo régimen penal para menores ya rige y establece una baja en la edad de imputabilidad

Foto: La Capital / Archivo.

El nuevo régimen penal para menores ya rige y establece una baja en la edad de imputabilidad

“Tenemos los recursos humanos, la infraestructura y las normativas listas para aplicar el nuevo régimen penal juvenil ”, afirmó este martes la vocera del gobierno provincial Virginia Coudannes, luego de conocerse la decisión de una jueza de la provincia de Buenos Aires de suspender en aquella jurisdicción durante 60 días la aplicación del nuevo Régimen Penal Juvenil que baja la edad de imputabilidad a los 14 años.

La funcionaria fue consultada hoy sobre si estaba preparada la provincia de Santa Fe para afrontar la entrada en vigor de la nueva ley ya que la jueza bonaerense argumentó su decisión en que en la falta de capacidad e infraestructura de aquella provincia. El punto más importante de la normativa es que establece una baja de la edad de imputabilidad de los menores que pasa ahora de los 16 a los 14 años.

“Santa Fe ya venía transitando ese camino, porque ya tenemos adolescentes institucionales. No es que arrancamos de cero y ahora con el nuevo régimen vemos cómo nos organizamos. Eso marca la diferencia. Este es el camino que marcó el gobernador Pullaro, con más seguridad, estando siempre listos para lo que venga", expresó.

Coudannes brindó una conferencia de prensa en la sede Rosario de Gobernación donde fue consultada sobre los lugares donde serán alojados los adolescentes que sean juzgados por la ley que comenzó a regir el sábado pasado.

>> Leer más: Desde este sábado, rige la imputabilidad desde los 14 años: cómo se abordará en Santa Fe

“Santa Fe tiene capacidad tanto en sus instituciones de puertas abiertas como de puertas cerradas. Hoy tenemos menores que, sin la vigencia de esta ley, ya están institucionalizados. Santa Fe no tuvo generar ninguna infraestructura. Hay capacidad para alojar chicos en lugares de puertas cerradas, vinculados al sistema penitenciario, como sitios de puertas abiertas”, destacó Coudanes.

La vocera también agregó que el gobierno “puso a disposición tobilleras para las detenciones domiciliarias en caso de que una fiscalía tome esa decisión para un menor. Entre medidas socioeducativas, instituciones de puertas abiertas y de puertas cerradas, todo está dispuesto para ser utilizado".

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