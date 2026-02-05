Las insólitas acusaciones contra Morena Beltrán por su relación con Lucas Blondel: qué pasó

Un periodista cuestionó al profesionalismo de la joven. Ante la polémica, colegas del medio salieron a respaldarla

Un escándalo futbolístico estalló en las últimas horas y tiene como protagonista a una de las periodistas deportivas más reconocidas del medio. En el programa MBA, conducido por Carlos Monti, el periodista Juan Etchegoyen aseguró que Morena Beltrán habría “operado” mediáticamente a favor del futbolista Lucas Blondel y en contra de Boca Juniors.

Cabe recordar que Morena Beltrán mantiene una relación sentimental con Lucas Blondel desde hace aproximadamente tres años. La pareja habría iniciado su noviazgo en la segunda mitad de 2023, lo hizo público a comienzos de 2024 y, a principios de enero de 2026, anunció su compromiso matrimonial durante unas vacaciones.

Ahora bien, las acusaciones generaron un fuerte revuelo, especialmente por tratarse de una periodista con una amplia trayectoria y reconocimiento dentro del periodismo deportivo argentino. La polémica surgió, además, pocos días después de que Beltrán fuera nombrada como la segunda comentarista del Fútbol de Primera División de Argentina.

Si bien hasta el momento la periodista no realizó declaraciones públicas para responder a las acusaciones, colegas del periodismo deportivo salieron a respaldar su profesionalismo y cuestionaron los dichos de Etchegoyen.

Las acusaciones contra Morena Beltrán

Fue el periodista Luis Etchegoyen quien dio a entender que la periodista deportiva Morena Beltrán habría generado malestar en el mundo Boca.

“¿Se acuerdan que el viernes pasado hablamos mucho de Morena Beltrán? Es sobre el mundo Boca. Lo que me dijeron es: ‘¿Sabés el desastre que generó Morena Beltrán acá adentro?’”, comenzó diciendo Etchegoyen.

Ante esa frase, el conductor del programa repreguntó: “¿Qué es desastre? ¿Por qué desastre? ¿Qué pasó?“

Según Etchegoyen, lo que se comenta en el entorno del club, es que Beltrán, desde que es pareja de Lucas Blondel, habría actuado a favor del jugador y en contra del club. “Desde su lugar en ESPN, con sus opiniones, con sus reflexiones, con sus frases, de alguna manera hacía quedar a Lucas Blondel de una manera que no era lo correcto para el mundo Boca”, afirmó el periodista.

Además, sostuvo que la periodista habría difundido información sensible del interior del plantel, presuntamente obtenida a través de su pareja. “En sus comentarios, cuando daba información muy sensible información adentro de un plantel información que se la daba a su novio,, Morena la comentaba como información propia, con carpa, pero terminaba cruzando un límite que en el mundo Boca lo vieron mal”, explicó.

La defensa de sus colegas

Ante las insólitas acusaciones realizadas por el periodista Juan Etchegoyen, varios colegas de Morena Beltrán salieron en su defensa a través de X (ex Twitter).

Una de las primeras en manifestarse fue Ángela Lerena, quien cuestionó duramente el ataque contra la periodista: “Qué espanto este ataque sistemático contra Morena, una gran profesional que no le hace mal a nadie. Y desde un canal que es de todos los argentinos y debería estar haciendo algo constructivo. No esta vergüenza”. Luego le respondió directamente a Juan Etchegoyen: "Llevás dias atacando a una periodista a la que le dobLas la edad y que no te hizo nada.,, Sos realmente impresentable y misogio".

Por su parte, Lola del Carril fue contundente: “Lo que están haciendo se llama operar. Eso es operar”.

En la misma línea, Nani Senra también salió a respaldar a la periodista de ESPN: “Cuando el Bichi Borghi expresó, en 2010, que Boca es como hacer el amor con la ventana abierta, lo dijo por More Beltrán. Ella todavía estaba en la primaria, pero ya filtraba información y operaba la muy viva”.

