El intenso ida y vuelta entre Riquelme y Morena Beltrán: "Que no se me enoje"

Y agregó: “Pol Fernández no está jugando ni la mitad de lo que puede jugar. El mejor partido que jugó fue contra Estudiantes y lo hizo de volante central. Varela es un chico con mucha clase y lo hace de volante central, pero él debe ser inteligente y disfrutar de jugar al lado de Fernández, de Zambrano, por el que también tengo una gran debilidad. Como Izquierdoz, que volvió mucho tiempo antes de lo que debía y eso es maravilloso".

Morena Beltran y Riquelme

Pero la respuesta del 'Torero' no terminó ahí. “El volante central, el ocho, el diez o el once deben parar la pelota y dársela al del mismo color. Tengo claro que un equipo es un grupo y no se juega bien por un solo jugador. En el fútbol argentino al que obligamos al que juegue bien es al número diez y hoy el diez de Boca es Romero, que lo hizo re bien ante Defensa Justicia, que metió el pase para el penal en Bolivia. Antes en Platense yo quería ver a Espina o a Bochini en Independiente. El fútbol argentino no cambia”, añadió, ante lo que Beltrán no se mostró de acuerdo.

En ese marco, tras varios cruces entre la periodista y el ex numero diez, el máximo ídolo de Boca Juniors calmó un poco las aguas. “Que More no se me enoje. Yo entiendo que le guste el número 5 que pase la pelota bien. Yo también amo ver jugar a Busquets”, aclaró Román.