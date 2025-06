Las cien mejores películas del siglo XXI, según 500 figuras del cine mundial

The 100 Best Movies of the 21st Century - The New York Times https://t.co/WM7lO10cjA

Los votantes incluyen, entre otros, a Pedro Almodóvar, Sofia Coppola, Barry Jenkins, Guillermo del Toro, Ava DuVernay, Bong Joon Ho, Mel Brooks Chiwetel Ejiofor, Mikey Madison, John Turturro, Julianne Moore.

Entre las reveladas, hay mayoría de dramas, pero también algunas comedias y documentales, y en menor medida películas de fantasía, ciencia ficción y terror. Todavía no apareció ninguna argentina ni latinoamericana (aunque está “Gravedad” del mexicano Alfonso Cuarón está en el puesto 97, pero es totalmente hollywoodense).

En este sentido, vale recordar que “La ciénaga”, ópera prima de Lucrecia Martel, fue elegida a comienzos de año como la mejor del siglo en “La Internacional Cinéfila”, un sondeo que realiza anualmente Roger Koza, y en el que participan críticos, programadores y cineastas de todo el mundo. Una encuesta de otra escala, pero también con otra conformación de votantes.



>> Leer más: Una película argentina fue elegida la mejor del siglo por especialistas de todo el mundo

En Instagram, el Times dio a conocer las elegidas por algunos de los votantes. Por ejemplo, Bong Joon Ho (destacado director surcoreano ganador del Oscar por “Parasite”) eligió: “Asako I & II” (Ryusuke Hamaguchi, 2018), “Lazzaro Felice” (Alice Rohrwacher, 2018), “Mad Max: Fury Road (George Miller, 2015), “No Country for Old Men” (Ethan y Joel Coen, 2008), “Stranger by the Lake” (Alain Guiraudie, 2014), “The Day He Arrives” (Hong Sang-soo, 2011), “Social Network” (David Fincher, 2010), “War of the Worlds” (Steven Spielberg, 2005), “Zodiaco” (David Fincher, 2007).

La actriz Mikey Madison, nominada al Oscar por su protagónico en “Anora” (gran ganadora de la última edición de los Premios de la Academia), listó: “Almost Famous” (Cameron Crowe, 2000), “Before Sunset” (Richard Linklater, 2004), “Blue is the Warmest Color” (Abdellatif Kechiche, 2013), “Mad Max: Fury Road” (George Miller, 2015), “Portrait of a Lady on Fire” (Cèline Sciamma, 2019), “Tangerine” (Sean Baker, 2015), “The Florida Project” (Sean Baker, 2017), “The Girl with the Needle” (Magnus von Horn, 2025), “Vicky Cristina Barcelona” (Woody Allen, 2008).

Las películas elegidas por la encuesta del New York Times hasta el momento:

100. Superbad. Greg Mottola, 2007





99. Memories of Murder. Bong Joon Ho, 2005.





98. Grizzly Man. Werner Herzog, 2005.





97. Gravity. Alfonso Cuarón, 2013.





96. Black Panther. Ryan Coogler, 2018.

95. The Worst Person in the World. Joachim Trier, 2021

Embed - La peor persona del Mundo - TRÁILER

94. Minority Report. Steven Spielberg, 2002

93. Michael Clayton. Tony Gilroy, 2007





92. Gladiator. Ridley Scott, 2000





91. Fish Tank. Andrea Arnold, 2010





90. Frances Ha. Noah Baumbach, 2013

Embed - Frances Ha - Trailer subtitulado en español (HD)

89. Interstellar. Christopher Nolan, 2014





88. The Gleaners & I. Agnès Varda, 2001





87. The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring. Peter Jackson, 2001





86. Past Lives. Celine Song, 2023





85. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy. Adam McKay, 2004

Embed - Anchorman 2 Official Trailer #1 FULL HD 1080p] Subtitulado en español

84. Melancholia. Lars von Trier, 2011





83. Inside Llewyn Davis. Ethan Coen y Joel Coen, 2013





82. The Act of Killing. Joshua Oppenheimer, 2013





81. Black Swan. Darren Aronofsky, 2010





80. Volver. Pedro Almodóvar, 2006

Embed - Volver | Official Trailer (2006)

79. The Tree of Life. Terrence Malick, 2011





78. Aftersun. Charlotte Wells, 2022





77. Everything Everywhere All at Once. Daniel Kwan and Daniel Scheinert, 2022





76. O Brother, Where Art Thou? Ethan Coen and Joel Coen, 2000





75. Amour. Michael Haneke, 2012

Embed - Amour Trailer Subtitulado en Español

74. The Florida Project. Sean Baker, 2017





73. Ratatouille. Brad Bird, 2007





72. Carol. Todd Haynes, 2015





71. Ocean’s Eleven. Steven Soderbergh, 2001





70. Let the Right One In. Tomas Alfredson, 2008

Embed - Let the right one in (2008) Trailer Subtitulado

69. Under the Skin. Jonathan Glazer, 2014





68. The Hurt Locker. Kathryn Bigelow, 2009





67. Tár. Todd Field, 2022





66. Spotlight. Tom McCarthy, 2015





65. Oppenheimer. Christopher Nolan, 2023

Embed - OPPENHEIMER - Tráiler Oficial - Subtitulado - (Universal Studios) - HD