El lenguaje visual de Los Redondos aterriza en Rosario de la mano de Rocambole

El emblemático artista Ricardo Cohen presentará la reedición de su libro "Arte, diseño y contracultura" con una muestra de serigrafías y un workshop sobre packaging musical

El artista Rocambole visita Rosario para presentar su libro, mostrar sus serigrafías y dar un taller sobre packaging musical

El creador de la identidad visual de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota protagonizará una doble jornada de formación y exposición en Rosario. Ricardo Cohen, más conocido como Rocambole , se presentará los días 23 y 24 de abril en la Universidad del Gran Rosario (UGR) y la Escuela Superior de Diseño (ESD).

La actividad central tendrá lugar el jueves 23, a las 18, en la UGR (Corrientes 1254) . Con entrada libre y gratuita , el artista presentará la reedición ampliada de su libro "Arte, diseño y contracultura" .

En esta obra, Rocambole recorre su vasta trayectoria, haciendo foco en el universo simbólico que construyó para la mítica banda platense: desde las portadas de discos que hoy son piezas de culto, hasta los afiches y entradas que definieron una estética única en el rock nacional.

La jornada se completará con una exhibición de serigrafías originales de su autoría, permitiendo al público apreciar de cerca la materialidad de su trabajo.

Taller: el alma del packaging musical

El viernes 24 de abril, a las 9.30, también en la UGR,la propuesta se traslada al ámbito académico con el Taller "Juguetes perdidos: Experiencias de packaging musical con cuerpo y alma", que ya tiene cupos completos.

La capacitación estará a cargo de Rocambole junto a Flavio Mammini, docente de la Facultad de Bellas Artes (UNLP). El taller está orientado a explorar el proceso creativo y técnico detrás de la música como objeto tangible.