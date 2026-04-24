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La Justicia archivó una denuncia contra Adorni por el uso del avión presidencial

El magistrado Daniel Rafecas argumentó que no se advirtió una desviación del destino. Se trata de la investigación del viaje de la esposa del jefe de Gabinete. El gobierno celebró en redes sociales

24 de abril 2026 · 14:51hs
Manuel Adorni y su esposa en el viaje a Nueva York.

Foto: Archivo / La Capital.

Manuel Adorni y su esposa en el viaje a Nueva York.

El juez federal Daniel Rafecas determinó este viernes archivar la causa que investigaba al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presunta malversación de caudales públicos. Se trata del expediente originado tras la denuncia por el traslado de su esposa en un vuelo oficial a Estados Unidos, en el marco del evento Argentina Week. El gobierno se mostró aliviado y festejó en redes sociales.

La decisión, que se sustenta en la ausencia de delito, fue adoptada después del dictamen favorable al archivo emitido por la fiscal Alejandra Mangano.

La denuncia apuntó al presunto uso indebido de recursos públicos, precisamente por el traslado de Bettina Angeletti junto a la comitiva oficial en marzo pasado.

Fundamentos del juez

Según determinó Rafecas, en línea con el dictamen de la fiscalía, el viaje no implicó un gasto adicional para el Estado ni configuró una irregularidad.

Entre los argumentos se destacó que había lugares disponibles en la aeronave y que la presencia de la esposa del funcionario no alteró los costos del traslado.

El juez también subrayó que, ante la decisión del Ministerio Público de no impulsar la acción penal, no corresponde avanzar con el proceso ya que “no hay jurisdicción sin una acción que la requiera”.

Reacción del gobierno

El jefe de Gabinete celebró en redes sociales el archivo de la causa que investigaba el viaje de su esposa a Estados Unidos en el avión presidencial.

“El tiempo es un juez tan sabio que no sentencia de inmediato, pero al final da la razón a quien la tiene. Será justicia. Fin”, escribió, en un mensaje que rápidamente generó repercusiones.

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Al respecto, el presidente Javier Milei también se hizo eco de la noticia: expresó en X que “esto se empieza a poner lindo”.

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