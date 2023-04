Lali, irónica por no estar nominada a los Premios Gardel: "Es raro"

La cantante, que esta semana lanzó su nuevo disco, "Lali", se lamentó por no figurar en ninguna de las categorías musicales del galardón de Capif.

Lali disfruta a pleno del lanzamiento de su nuevo disco, pese a que no fue noninada a los Premios Gardel 2023.

“ Estoy muy orgullosa de mi disco, fue un trabajo de muchos año s. Y no se podía hacer un disco pop, realmente pop, sin Moria”, confesó Lali, y sobre la colaboración contó: “Lo de ella surgió en el estudio, con mis productores. Teníamos hace mucho ganas de hacer algo con Moria, porque la tenemos muy incorporada en nuestro vocabulario , la citamos muchísimo".

" Yo la amo, me llevo muy bien con ella y le pude preguntar, no sabía que me iba a contestar y ella me contestó lo que está en la canción, que así arranca, con su audio real de WhatsApp ”, añadió la artista, quien, más allá de estar disfrutando la mieles del éxito, admitió en "Intrusos" , el programa de chimentos que conduce Flor de la V por América, que la alegría nunca es completa.

Se refería al sabor amargo que le dejó no haber sido nominada en ninguna de las categorías musicales de los Premios Gardel 2023 , organizados por la Cámara Argentina de Productores de Fonogramas y Videogramas (Capif): apenas aparece el clip de “Disciplina”, dirigido por Rocío Gastaldi, en la de Mejor Videoclip Corto.

“No estoy nominada”, respondió Lali con gesto serio y de inmediato cambió la cara y la onda. “Yo no sé si este disco llegue a ser tan pop como ‘Muchachos..’, de La Mosca. Yo no sé si estoy llegando a ese pop, digamos”, dijo con ironía y haciendo referencia a la terna Mejor Canción de Pop, en la que la banda oriunda de Ramallo y su hit mundialista compiten con Tini (”La Triple T“) y Luciano Pereyra junto a Los Ángeles Azules (”Una mujer como tú“).

No obstante, aclaró: “Pero son nuestros premios. Yo soy muy respetuosa y siempre lo he sido con los Premios Gardel, sobre todo. Me recuerdo dándole mucha importancia, diciéndolo públicamente, por la importancia que merece nuestro premio. Y sigo pensando de esa manera”.

“Al final, al ver una nominación, uno puede decir: ‘Qué rari esto’. Pero es lo que se vota y eso no es nunca definitorio en términos artísticos”, reconoció Lali, y añadió: “Yo estoy muy copada con la música que estoy haciendo, con el género que elijo de música para hacer. Y después estará quien lo considera o no. Al final es súper subjetivo. Es rari el mundo premios. Cuando te toca, lo disfrutas; y cuando no, te quejás. Y para eso estamos. Yo le mando un beso muy grande a Capif. ¡Viva el pop, Capif! ¡Viva el pop!”.

Quiénes son los nominados al Gardel de Oro

La competencia por el Gardel de Oro, el premio mayor y en el que se elige el Álbum del Año, la protagonizan María Becerra (con La Nena de Argentina), Trueno (Bien o Mal), Dante Spinetta (Mesa Dulce), Babasónicos (Trinchera Avanzada) y Ciro y Los Persas (Sueños, un viaje en el tiempo, junto a la Orquesta Filarmónica de Mendoza). La ceremonia se realizará el próximo martes 16 de mayo en la Ciudad de Buenos Aires.