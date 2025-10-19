Agustín Pellegrini: "Somos la garantía para que Cristina cumpla con su condena, el resto quiere el indulto" El candidato de Milei advirtió los riesgos que conlleva la elección del próximo 26 de octubre: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede” 19 de octubre 2025 · 11:52hs

Agustín Pellegrini, el candidato de Milei en Santa Fe, recorre la provincia

El candidato de Javier Milei en la provincia de Santa Fe, Agustín Pellegrini, dijo que las elecciones de medio término definirán el futuro del país y alertó sobre el plan para indultar a Cristina Kirchner. “No es un invento nuestro. Ya lo dijo Agustín Rossi, el compañero de Caren Tepp en la lista. Quieren liberar a la expresidenta”, sentenció.

El candidato recordó que Rossi reconoció en un entrevista en El Tres de Rosario que indultar a la exmandataria es una opción. “Para nosotros Cristina está mal detenida. El indulto es una posibilidad, como lo es una revisión por parte de la Justicia y hasta una ley en el Congreso”, dijo el excompañero de fórmula de Sergio Massa.

En este marco, Pellegrini sostuvo: “La Libertad Avanza o Argentina retrocede no es un slogan de campaña, es una realidad. Nosotros somos la garantía para no volver al pasado más oscuro. Necesitamos más legisladores libertarios para que Argentina despegue de forma definitiva”.

En la misma sintonía, Pellegrini pidió hacer un ejercicio y repasar cómo actuó el resto de la oposición. “Miren ustedes como votaron los legisladores santafesinos, el socialismo y el PRO. Votaron siempre con el kirchnerismo. Se dicen opositores pero votan igual. La Libertad Avanza es la única opción para dejar atrás el pasado nefasto de Argentina”, advirtió.