La Capital | Zoom | Netflix

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

La plataforma renovó su catálogo con producciones para todos los gsutos. En esta nota, tres series para disfrutar en el fin de semana

18 de octubre 2025 · 17:45hs
Las tres series más vistas de Netflix

Las tres series más vistas de Netflix

Netflix sigue renovando su catálogo con series de todo tipo y género para entretener a sus usuarios. Definitivamente, durante los fines de semana, cuando los argentinos buscan descansar y disfrutar en el sillón, la plataforma de streaming se convierte en el aliado ideal.

Sin embargo, a veces resulta difícil elegir qué ver entre tantas opciones. Por eso, para facilitar la elección, a continuación tres producciones recomendadas para este fin de semana que se encuentran en lo más alto del ranking: “Reclutas”, “Nadie nos vio partir” y “Amor y riqueza”.

>> Leer más: "Envidiosa": Griselda Siciliani confirmó cuándo se estrenará la tercera temporada

“Reclutas”

"Reclutas", ocupa el primer puestos elranking y se convirtió en el título más visto en Argentina desde su estreno. La producción mezcla drama, comedia y crítica social para mostrar el lado humano del ejército estadounidense durante una época marcada por la intolerancia y la discriminación.

Esta producción se inspira en las memorias del ex marine Greg Cope White, autor del libro "The Pink Marine" en el año 2015. El relato original, ambientado durante la era de Ronald Reagan, narra la experiencia de un joven homosexual dentro del ejército y su proceso de aceptación personal.

La historia sigue a Cameron, actuado por Miles Heizer, un joven que decide unirse al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en los años noventa, cuando la homosexualidad era motivo de expulsión del ejército. En ese contexto hostil, el protagonista intenta sobrevivir en un sistema que mide la masculinidad a través de la resistencia y el silencio.

A lo largo de los ocho episodios, la serie despliega los elementos clásicos del género militar: entrenamientos extremos, sargentos autoritarios y disciplinas implacables. Pero debajo de esa fachada se desarrolla otra batalla: la del protagonista contra sus propios miedos y la represión de su identidad.

La relación con su madre, interpretada por Vera Farmiga, suma una dimensión emocional que refuerza el drama personal del personaje, que ve en el ejército una forma de encontrar su lugar en el mundo.

Embed

>> Leer más: Netflix: "Reclutas", la serie furor basada en una historia real del ejército estadounidense

“Nadie nos vio partir”

Entre las novedades que incluye netflix esta semana se destaca "Nadie nos vio partir". Se trata de una serie mexicana, compuesta por cinco episodios que combina emoción, tensión y drama familiar con un trasfondo real que dejó sin aliento a miles de espectadores.

Basada en la novela de Tamara Trottner, la serie expone las heridas más profundas de una familia atravesada por el dolor, el amor y la venganza. Ambientada en los años 60, la historia muestra la lucha de Valeria, una madre que desafía las estructuras de poder para recuperar a sus hijos.

En la ficción, Valeria regresa a su hogar y descubre que su esposo y sus dos hijos desaparecieron sin dejar rastro. Al notar que tampoco encuentra los pasaportes familiares, comprende que no se trata de una ausencia casual, sino de un plan calculado por su marido, quien secuestró a los niños como castigo por desafiar las normas de una familia poderosa.

La serie profundiza en los conflictos emocionales de Valeria, quien enfrenta la desesperación, la culpa y la impotencia mientras intenta desafiar un sistema dominado por el control masculino y los intereses sociales.

Con solo cinco episodios, la producción logra atrapar al espectador desde el primer capítulo. Al mismo tiempo, plantea un debate necesario sobre los abusos invisibles que ocurren dentro del hogar y que, durante años, quedaron fuera del discurso público.

Embed

>> Leer más: Netflix arrasa con "Nadie nos vio partir", la serie mexicana basada en un caso real de secuestro familiar

"Amor y riqueza”

Otra de las producciones que se encuentra en lo más alto del ranking es “Amor y riqueza”. Esta serie cuenta con apenas ocho episodios de 40 minutos cada uno y llega desde Turquia.

Dirigida por Uluç Bayraktar y ambientada en Estambul, “Amor y riqueza” es una historia de amor, poder y aristocracia. Repleta de personajes profundos e intensos, la producción promete mantener al espectador al borde del asiento con sus constantes giros inesperados.

La serie sigue la vida de Nihal, una mujer elegante, sofisticada y diplomática, hija de una familia acomodada. Nihal debe regresar de Francia a su país natal cuando su familia se ve envuelta en una complicada crisis financiera.

En este contexto aparece Osman Bulut, un hombre adinerado con un pasado humilde y duro, que logró convertirse en un exitoso empresario millonario. Lo que comienza como un vínculo basado en estrategias financieras y alianzas, rápidamente se transforma en una relación amorosa cargada de tensión. El amor entre los protagonistas se enciende, pero no está exento de conflictos, derivados del choque de sus mundos completamente distintos.

Embed

Noticias relacionadas
Griselda Siciliani vuelve a ponerse en la piel de Vicky para la tercera temporada de Envidiosa en Netflix

"Envidiosa": Griselda Siciliani confirmó cuándo se estrenará la tercera temporada

Keira Knightley protagoniza el thriller psicológico más visto en Netflix

Netflix: la película de suspenso más vista con Keira Knightley a la cabeza

La serie de drama que consta de ocho capítulos y es una crítica a la sociedad estadounidense de los 90

Netflix: "Reclutas", la serie furor basada en una historia real del ejército estadounidense

Las tres películas ideales para maratonear el fin de semana largo en Netflix

Fin de semana XL con Netflix: las tres películas que se roban las miradas en el ranking

Ver comentarios

Las más leídas

Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Lo último

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

Elecciones: desde el socialismo pidieron el voto por Provincias Unidas

Elecciones: desde el socialismo pidieron el voto por Provincias Unidas

Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre

Unas 45 personas pasaron cuatro meses trabajando más de 15 horas por día, durmiendo en camas hechas con cajones, sin baños ni agua potable
Un productor de frutillas de Santa Fe, preso por explotación laboral y reducción a la servidumbre
Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

Por Javier Felcaro
Política

Nuevo round: Gabriel Chumpitaz desoye a Patricia Bullrich y apela ante la Justicia

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Por Juan Iturrez
Ovación

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario
La Ciudad

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Newells perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Newell's perdió el rumbo, cayó ante Argentinos y hasta el capitán lo dejó a la deriva

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Newells tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Newell's tuvo otra noche para el olvido y perdió 3 a 1 contra Argentinos Juniors

Ovación
Franco Colapinto sufrió la accidentada carrera sprint en Austin, pero pudo terminarla

Por Gustavo Conti
Ovación

Franco Colapinto sufrió la accidentada carrera sprint en Austin, pero pudo terminarla

Franco Colapinto sufrió la accidentada carrera sprint en Austin, pero pudo terminarla

Franco Colapinto sufrió la accidentada carrera sprint en Austin, pero pudo terminarla

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Central Córdoba perdió 3 a 0 con Deportivo Español en el Gabino y le dijo adiós al reducido

Crisis y punto final en Newells: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Crisis y punto final en Newell's: Fabbiani ya no es más el técnico leproso

Policiales
La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan
Policiales

La Policía estrenó en Rosario las nuevas armas no letales: en qué ocasiones se utilizan

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

El autor del crimen del empleado de un supermercado fue condenado a 15 años de prisión

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Robo a una agencia de autos en La Carolina: arrestaron a tres sospechosos

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

La Ciudad
Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas
La Ciudad

Conflicto en La Florida: clausuraron el bar La Tía tras un operativo antidrogas

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

El Concejo pide gestiones público-privadas para rescatar al Barco Ciudad de Rosario

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Huertas urbanas: el lugar donde la vida vuelve a brotar

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense
Ovación

Qué jugador titular de Central se queda afuera del partido del domingo ante Platense

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newells

Por Gustavo Conti
Ovación

La roja a Banega, que no iba a jugar, fue el símbolo de la debacle de Newell's

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes
Policiales

Balacera contra el Heca: el gobierno provincial ofrece 12 millones de pesos para dar con los atacantes

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho
La Región

Agresión a un perro en Santa Fe: una figura del espectáculo denunció el hecho

El uno x uno de Newells: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Por Rodolfo Parody
Ovación

El uno x uno de Newell's: Herrera zafó, por el gol y porque siempre intentó

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna
La Ciudad

Fiebre amarilla: advertencias en Rosario por el aumento de casos y el alto costo de la vacuna

Santa Fe le contestó a Bullrich: No pedimos plata, reclamamos lo que deben
Economía

Santa Fe le contestó a Bullrich: "No pedimos plata, reclamamos lo que deben"

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas
Información General

Familiares y trabajadores de la discapacidad tomaron la sede de la Andis en reclamo de respuestas

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos
Educación

Suspendieron las clases en una escuela tras la denuncia de violencia sexual entre alumnos

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero
POLICIALES

Ataque al Heca: Javkin dijo que los autores dejaron una nota vinculada a Dylan Cantero

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: Era su esencia
Ovación

La esposa de Russo recordó el vínculo de Miguel con Rosario: "Era su esencia"

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria Una remera que diga
La Ciudad

Más de 20 marcas de diseño de Rosario participan de la feria "Una remera que diga"

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero
LA REGION

Secuestraron en Totoras más de 160 tortugas provenientes de Santiago del Estero

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital
Información General

Vision Box lanzó una línea de lentes exclusivos para la Maratón La Capital

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía
Política

Macri instó a construir una mayoría legislativa y Santiago Caputo se mostró en sintonía

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores
POLICIALES

Ataque al Heca: Provincia ofrecerá una recompensa para dar con los autores

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe
Policiales

Un nene de 4 años recibió un balazo en los genitales mientras estaba en su casa en Santa Fe

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Por Luis Castro
Ovación

Quién es el poderoso empresario dueño de la pelota y con vínculos con el narcotráfico

Juan Junco: El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida
Fuera de Lugar

Juan Junco: "El día en que te comas el personaje en Rosario, andá y comprate una vida"

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: ¿Me pelo o no me pelo?
Política

El dilema de Diego Santilli tras reemplazar a Espert: "¿Me pelo o no me pelo?"