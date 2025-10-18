Qué ver en Netflix: las tres series más elegidas del momento

La plataforma renovó su catálogo con producciones para todos los gsutos. En esta nota, tres series para disfrutar en el fin de semana

Netflix sigue renovando su catálogo con series de todo tipo y género para entretener a sus usuarios. Definitivamente, durante los fines de semana, cuando los argentinos buscan descansar y disfrutar en el sillón, la plataforma de streaming se convierte en el aliado ideal.

Sin embargo , a veces resulta difícil elegir qué ver entre tantas opciones. Por eso, para facilitar la elección, a continuación tres producciones recomendadas para este fin de semana que se encuentran en lo más alto del ranking: “Reclutas”, “Nadie nos vio partir” y “Amor y riqueza”.

"Reclutas", ocupa el primer puestos elranking y se convirtió en el título más visto en Argentina desde su estreno . La producción mezcla drama, comedia y crítica social para mostrar el lado humano del ejército estadounidense durante una época marcada por la intolerancia y la discriminación.

Esta producción se inspira en las memorias del ex marine Greg Cope White, autor del libro "The Pink Marine" en el año 2015. El relato original, ambientado durante la era de Ronald Reagan, narra la experiencia de un joven homosexual dentro del ejército y su proceso de aceptación personal.

La historia sigue a Cameron, actuado por Miles Heizer, un joven que decide unirse al Cuerpo de Marines de Estados Unidos en los años noventa, cuando la homosexualidad era motivo de expulsión del ejército. En ese contexto hostil, el protagonista intenta sobrevivir en un sistema que mide la masculinidad a través de la resistencia y el silencio.

A lo largo de los ocho episodios, la serie despliega los elementos clásicos del género militar: entrenamientos extremos, sargentos autoritarios y disciplinas implacables. Pero debajo de esa fachada se desarrolla otra batalla: la del protagonista contra sus propios miedos y la represión de su identidad.

La relación con su madre, interpretada por Vera Farmiga, suma una dimensión emocional que refuerza el drama personal del personaje, que ve en el ejército una forma de encontrar su lugar en el mundo.

“Nadie nos vio partir”

Entre las novedades que incluye netflix esta semana se destaca "Nadie nos vio partir". Se trata de una serie mexicana, compuesta por cinco episodios que combina emoción, tensión y drama familiar con un trasfondo real que dejó sin aliento a miles de espectadores.

Basada en la novela de Tamara Trottner, la serie expone las heridas más profundas de una familia atravesada por el dolor, el amor y la venganza. Ambientada en los años 60, la historia muestra la lucha de Valeria, una madre que desafía las estructuras de poder para recuperar a sus hijos.

En la ficción, Valeria regresa a su hogar y descubre que su esposo y sus dos hijos desaparecieron sin dejar rastro. Al notar que tampoco encuentra los pasaportes familiares, comprende que no se trata de una ausencia casual, sino de un plan calculado por su marido, quien secuestró a los niños como castigo por desafiar las normas de una familia poderosa.

La serie profundiza en los conflictos emocionales de Valeria, quien enfrenta la desesperación, la culpa y la impotencia mientras intenta desafiar un sistema dominado por el control masculino y los intereses sociales.

Con solo cinco episodios, la producción logra atrapar al espectador desde el primer capítulo. Al mismo tiempo, plantea un debate necesario sobre los abusos invisibles que ocurren dentro del hogar y que, durante años, quedaron fuera del discurso público.

"Amor y riqueza”

Otra de las producciones que se encuentra en lo más alto del ranking es “Amor y riqueza”. Esta serie cuenta con apenas ocho episodios de 40 minutos cada uno y llega desde Turquia.

Dirigida por Uluç Bayraktar y ambientada en Estambul, “Amor y riqueza” es una historia de amor, poder y aristocracia. Repleta de personajes profundos e intensos, la producción promete mantener al espectador al borde del asiento con sus constantes giros inesperados.

La serie sigue la vida de Nihal, una mujer elegante, sofisticada y diplomática, hija de una familia acomodada. Nihal debe regresar de Francia a su país natal cuando su familia se ve envuelta en una complicada crisis financiera.

En este contexto aparece Osman Bulut, un hombre adinerado con un pasado humilde y duro, que logró convertirse en un exitoso empresario millonario. Lo que comienza como un vínculo basado en estrategias financieras y alianzas, rápidamente se transforma en una relación amorosa cargada de tensión. El amor entre los protagonistas se enciende, pero no está exento de conflictos, derivados del choque de sus mundos completamente distintos.