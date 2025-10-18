Feria del Libro: invitación a repensar la manera de enseñar danza en una nueva edición bilingüe

Este sábado se presenta "Un cuerpo que danza. Bailar sin modelo", que plantea discutir nuevas formas en el aprendizaje del baile. Se publicó en español e inglés

La Feria del Libro ofrece múltiples actividades este sábado.

Entre las múltiples propuestas que se desarrollan este sábado en la Feria del Libro de Rosario, una de las destacadas será la presentación del libro "Un cuerpo que danza. Bailar sin modelo" , del investigador y docente Gabriel Vaudagna Arango, que se editó en español e inglés y que invita a pensar nuevas formas de enseñar el baile.

La presentación tendrá lugar este sábado, desde las 21, en el Espacio Presentaciones del segundo piso del Centro Cultural Fontanarrosa (San Martín 1080). Allí, el autor conversará con la periodista y escritora Fernanda Blasco.

La propuesta de Vaudagna Arango no surge en cualquier marco: actualmente, la danza se debate entre la mirada técnica, el disfrute del público y la competencia . Por eso, el autor invita a desafiar esos paradigmas con su obra, publicada por Art Talleres Gráficos en formato bilingüe (español-inglés).

Vaudagna Arango propone una reflexión crítica sobre la enseñanza de la danza e invita a abandonar los métodos repetitivos que convierten a los estudiantes en “máquinas de pasos” . Con inspiraciones en la Bauhaus, Michel Foucault y Edgar Morin, el texto articula teoría, experiencias en el aula y preguntas que interpelan a docentes, bailarines y estudiantes.

>> Leer más: Sábado recargado en la Feria del Libro: más de 30 charlas, talleres y presentaciones

Además, plantea que bailar no se reduce a copiar modelos ni a adoctrinar, sino a construir humanidad, compartir y resistir a través del movimiento.

La edición cuenta con ilustraciones originales y códigos QR que enlazan a diversas piezas musicales para las actividades propuestas.