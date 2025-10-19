Charlas y vacunas para concientizar y prevenir el cáncer de mama Este lunes en el Museo Castagnino se desarrollará una jornada solidaria enmarcada en las actividades de "Octubre Rosa" 19 de octubre 2025 · 12:03hs

Octubre: mes de concientización y lucha contra el cáncer de mama.

"Octubre Rosa" es una campaña mundial que se celebra cada año en octubre para crear conciencia y concientizar sobre la prevención y detección temprana del cáncer de mama. Durante este mes, se realizan diversas actividades que buscan poner en la agenda pública la importancia de la detección precoz de esta enfermedad.

En ese marco, este lunes en el Museo Castagnino (Oroño y Pellegrini) se desarrollará una jornada solidaria organizada por las mujeres de la Intersindical Rosario, la Fundación Argentina OncoHematológica Pediátrica (Faop), Lalcec Rosario y Tijeras Solidarias.

El encuentro se desarrollará de 9 a 12, es gratuito pero los asistentes pueden acercar leche, pañales o alimentos no perecederos.

A partir de las 10, se desarrollarán dos charlas con profesionales de la medicina. A las 10 disertará Luciana Fernández, oncóloga infantil, y a las 11.30 sera el turno de Juan Capitaine Funes, ginecólogo y especialista en mamas.

Vacunas contra el dengue y HPV Además, la gente de la agrupación Tijeras Solidarias cortará el pelo gratis a quienes se acerquen a donar cabello para el banco de pelucas oncológicas. Y se montará un vacunatorio gratuito donde se aplicará la vacuna del dengue, para personas de de 15 a 19 años y de 19 a 59 años con antecedente de enfermedad, HPV pra niños y niñas de 11 años. Quienes quieran vacunarse deberán concurrir con DNI.