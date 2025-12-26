Lali agotó River en dos horas y lanzó un segundo show: cuándo se lanza la venta de entradas

La artista va por su segundo Monumental luego de agotar entradas para la presentación del 6 de junio, en lo que será su debut en el estadio

Con un 2025 explosivo, Lali lanzó sobre el final del año su primer recital en el estadio de River para 2026 y las expectativas fueron tan altas que en dos horas agotó las casi 85 mil localidades disponibles. Frente al furor, la popstar fue por más y puso a disposición un segundo show en el Monumental.

El sábado 6 de junio Lali Esposito debutará en uno de los estadios más imponentes para los artistas locales e internacionales . Sus fanáticos estuvieron ansiosos por el inicio de la venta de entradas y tan sólo en 120 minutos colmaron la capacidad de la cancha del Millonario.

Lali llama a atender al demonio con un espectáculo que promete quedar en el recuerdo de todos sus seguidores, donde repasará todo el álbum “rockero” de la artista y sus hits.

Casi 85 mil tickets vendidos en un par de horas impulsaron que la artista que nació con las novelas de Cris Monera lanzara su segunda presentación en el estadio Monumental.

Es así como Lali anunció que habría una segunda función el domingo 7 de junio de 2026 para que sus "laliters" vibren al ritmo del pop y la música de la artista.

Las entradas para este segundo concierto ya están a la venta por la plataforma www.allaccess.com.ar. Al igual que el primer show, el espectáculo de Lali cuenta con siete ubicaciones que van desde la tribuna Sivori alta, hasta un servicio VIP frente al escenario. Los precios finales, con el servicio incluido: Sivori alta: $57.500; campo general: $80.500; Belgrano/San Martin alta: $86.250; Sivori media: $92.000; plateas preferenciales: $126.500; campo delantero: $149.500; y campo delantero (paquete VIP): $260.000.

Lali River 26.12 (1)

La previa del show en River

Este anuncio de Lali llega después de un año excepcional en el que regresó al Estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados en un mismo año en el estadio, convocando a más de 200.000 personas.

En esas fechas presentó su álbum “No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama”, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración inolvidable en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país, el Monumental, donde Lali da un paso que corona todo lo construido a lo largo de esta etapa.

Su impacto trascendió los escenarios: Lali: La que le gana al tiempo, su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

En este mismo año, Lali fue tendencia como jurado en "La Voz Argentina" y además se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.