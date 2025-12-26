La Capital | Ovación | Newell's

Salió de Newell's, no hizo pie en el fútbol argentino y suena en Nacional y Peñarol

Un exjugador leproso perdió lugar en Boca y es seguido de cerca por los dos gigantes uruguayos, que lo tienen en carpeta para este mercado de pases

26 de diciembre 2025 · 14:40hs
Un jugador surgido de Newells podría emigrar a Uruguay este verano.

Marcelo Bustamante / La Capital

Un jugador surgido de Newell's podría emigrar a Uruguay este verano.

El mercado de pases del fútbol argentino empezó a dar sus primeros movimientos fuertes y los equipos se preparan para otro exigente año. Entre ellos, un ex-Newell's es apuntado por dos equipos grandes de Sudamérica y podría armar las valijas pronto.

El primero en moverse fuerte fue River, con los refuerzos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, este último surgido de las inferiores de la Lepra y con pasado en Racing.

Por otro lado, tanto Central como Newell's se encuentran en plenas negociaciones para el rearmado de su plantel, con los contratos que se vencen como principal prioridad mientras la dirigencia analiza la llegada de nuevos jugadores. El Canalla sumó a Miguel Almirón como nuevo DT, mientras que la Lepra selló la llegada de la dupla técnica de Orsi-Gómez.

El ex-Newell’s que podría dejar el fútbol argentino

En las últimas horas, la Agencia Noticias Argentinas detalló que Nacional y Peñarol, los dos equipos más importantes de Uruguay, están interesados en Brian Aguirre, delantero de Boca.

BocaK.jpg
Brian Aguirre podría armar las valijas y dejar Boca tras un año y medio.

Brian Aguirre podría armar las valijas y dejar Boca tras un año y medio.

>> Leer más: Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque

El oriundo de Granadero Baigorria llegó al Xeneize a mediados de 2024, cuando desembolsaron alrededor de 5 millones de dólares para comprarle su pase a Newell's.

La salida de Aguirre no sería sencilla, a pesar de que perdió terreno en la consideración del director técnico Claudio Úbeda ante el nivel que demostró su compañero Exequiel Zeballos. Además, Boca está a punto de cerrar la llegada del colombiano Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, y buscarían recuperar parte de la inversión que hicieron por su pase.

Según Iván Gabrich, Newells se quedó en primera gracias a las extraordinarias atajadas de Keylor Navas.

"Sin Navas, Newell's se hubiese ido al descenso": la explosiva declaración de un exrojinegro

Gómez Mattar en acción, en un partido contra Belgrano. El jugador firmará un nuevo contrato con Newells, hasta diciembre de 2027.

Una de las joyas de Newell's está a punto de extender su contrato hasta diciembre de 2027

De cara al Apertura 2026, Newells anunció los precios de la venta de abonos a platea.

Newell's dio a conocer los valores de los abonos para el torneo Apertura 2026

ian Glavinovich regresó a Newells después de su paso por la MLS. Dijo que, más allá de una lesión que lo obligó a parar, la experiencia allí fue muy buena. 

Ian Glavinovich: "Vengo renovado y con buenas energías para 2026"

