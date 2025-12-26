Salió de Newell's, no hizo pie en el fútbol argentino y suena en Nacional y Peñarol

Un exjugador leproso perdió lugar en Boca y es seguido de cerca por los dos gigantes uruguayos, que lo tienen en carpeta para este mercado de pases

El mercado de pases del fútbol argentino empezó a dar sus primeros movimientos fuertes y los equipos se preparan para otro exigente año. Entre ellos, un ex-Newell's es apuntado por dos equipos grandes de Sudamérica y podría armar las valijas pronto.

El primero en moverse fuerte fue River , con los refuerzos de Fausto Vera y Aníbal Moreno , este último surgido de las inferiores de la Lepra y con pasado en Racing.

Por otro lado, tanto Central como Newell's se encuentran en plenas negociaciones para el rearmado de su plantel , con los contratos que se vencen como principal prioridad mientras la dirigencia analiza la llegada de nuevos jugadores. El Canalla sumó a Miguel Almirón como nuevo DT, mientras que la Lepra selló la llegada de la dupla técnica de Orsi-Gómez.

En las últimas horas, la Agencia Noticias Argentinas detalló que Nacional y Peñarol , los dos equipos más importantes de Uruguay, están interesados en Brian Aguirre , delantero de Boca .

BocaK.jpg Brian Aguirre podría armar las valijas y dejar Boca tras un año y medio.

El oriundo de Granadero Baigorria llegó al Xeneize a mediados de 2024, cuando desembolsaron alrededor de 5 millones de dólares para comprarle su pase a Newell's.

La salida de Aguirre no sería sencilla, a pesar de que perdió terreno en la consideración del director técnico Claudio Úbeda ante el nivel que demostró su compañero Exequiel Zeballos. Además, Boca está a punto de cerrar la llegada del colombiano Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, y buscarían recuperar parte de la inversión que hicieron por su pase.