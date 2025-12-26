Salió de Newell's, no hizo pie en el fútbol argentino y suena en Nacional y Peñarol

El mercado de pases del fútbol argentino empezó a dar sus primeros movimientos fuertes y los equipos se preparan para otro exigente año. Entre ellos, un ex-Newell's es apuntado por dos equipos grandes de Sudamérica y podría armar las valijas pronto.
Un exjugador leproso perdió lugar en Boca y es seguido de cerca por los dos gigantes uruguayos, que lo tienen en carpeta para este mercado de pases
El mercado de pases del fútbol argentino empezó a dar sus primeros movimientos fuertes y los equipos se preparan para otro exigente año. Entre ellos, un ex-Newell's es apuntado por dos equipos grandes de Sudamérica y podría armar las valijas pronto.
El primero en moverse fuerte fue River, con los refuerzos de Fausto Vera y Aníbal Moreno, este último surgido de las inferiores de la Lepra y con pasado en Racing.
Por otro lado, tanto Central como Newell's se encuentran en plenas negociaciones para el rearmado de su plantel, con los contratos que se vencen como principal prioridad mientras la dirigencia analiza la llegada de nuevos jugadores. El Canalla sumó a Miguel Almirón como nuevo DT, mientras que la Lepra selló la llegada de la dupla técnica de Orsi-Gómez.
En las últimas horas, la Agencia Noticias Argentinas detalló que Nacional y Peñarol, los dos equipos más importantes de Uruguay, están interesados en Brian Aguirre, delantero de Boca.
>> Leer más: Newell's busca a un delantero de Atlético Tucumán para reforzar su ataque
El oriundo de Granadero Baigorria llegó al Xeneize a mediados de 2024, cuando desembolsaron alrededor de 5 millones de dólares para comprarle su pase a Newell's.
La salida de Aguirre no sería sencilla, a pesar de que perdió terreno en la consideración del director técnico Claudio Úbeda ante el nivel que demostró su compañero Exequiel Zeballos. Además, Boca está a punto de cerrar la llegada del colombiano Marino Hinestroza, de Atlético Nacional, y buscarían recuperar parte de la inversión que hicieron por su pase.
Allegados a Milton Lobos, asesinado el jueves a la madrugada, indicaron que tras un cruce verbal la víctima se dio la mano con el joven que luego le disparó