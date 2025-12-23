Lali anunció su primer estadio Monumental: será el próximo 6 de junio

Lali se presentará el 6 de junio por primera vez en el estadio Monumental, y anunció que las entradas estarán disponibles a partir del 26 de diciembre a las 11 a través de AllAccess .

Este anuncio llega después del año en que regresó al estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados, convocando a más de 200.000 personas.

En estas fechas presentó su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país.

Embed - Lali - FANÁTICO (EN VIVO) (Official Video)

Su impacto trascendió los escenarios con "Lali: la que le gana al tiempo", su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.