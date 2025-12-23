La Capital | Zoom | Lali

Lali anunció su primer estadio Monumental: será el próximo 6 de junio

Las entradas estarán disponibles a partir del próximo viernes 26

23 de diciembre 2025 · 22:19hs
Lali anunció su primer estadio Monumental: será el próximo 6 de junio

Lali se presentará el 6 de junio por primera vez en el estadio Monumental, y anunció que las entradas estarán disponibles a partir del 26 de diciembre a las 11 a través de AllAccess.

Este anuncio llega después del año en que regresó al estadio Vélez y se convirtió en la primera artista en realizar cinco shows completamente agotados, convocando a más de 200.000 personas.

En estas fechas presentó su álbum “No vayas a atender cuando el demonio llama”, que supera los 140 millones de reproducciones, alcanzó el Top 5 Global de Spotify y se convirtió en el disco argentino más vendido del año.

Tras un tour que recorrió gran parte de Argentina y se expandió a Uruguay y España, la diva pop selló esta etapa con una celebración en La Rambla. Ese recorrido encuentra ahora su punto más alto en el escenario más grande del país.

Su impacto trascendió los escenarios con "Lali: la que le gana al tiempo", su película documental producida en Argentina y estrenada recientemente en Netflix, ya fue vista por millones de personas, retratando con fuerza y sensibilidad su proceso de transformación personal y artística.

En este mismo año, Lali se convirtió en la artista más ganadora en la historia de los Premios Gardel, alcanzando 13 galardones, un reconocimiento a su trayectoria, su vigencia y su visión artística.

