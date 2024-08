La UBA lanza un curso para estudiar la música de Taylor Swift: cómo es y dónde anotarse

La taylormanía no para. En esta ocasión, la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) anunció que dictará un curso que explora la discografía y el impacto cultural de la música de Taylor Swift y el fenómeno mundial de los “swifties”, el fuerte fandom de la estadounidense.

El curso “Who is Taylor Swift Anyway, ew” se enmarca en las propuestas extracurriculares que ofrece la Facultad de Sociales de la UBA, vinculados a distintas temáticas de interés. El cursado es de carácter no obligatorio para las carreras de grado, y para anotarse es necesario pagar un arancel.