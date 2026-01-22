Nuevo cruce entre Wanda Nara y Mauro Icardi: descargo, acusaciones y chats filtrados

El futbolista aseguró que no mantiene relación con su exesposa y enumeró las razones. Wanda Nara difundió capturas para desmentirlo.

Los conflictos entre Mauro Icardi y Wanda Nara parecen no tener fin . Mientras la mediática se encuentra al frente de la conducción de "MasterChef" y el futbolista reparte su vida entre Argentina y Turquía junto a la China Suárez, la expareja aún tiene varios conflictos legales por resolver y continúa enfrentándose a través de las redes sociales.

En esta oportunidad, fue Wanda Nara quien, en una nota con el programa de "Intrusos", aseguró que sigue manteniendo un vínculo familiar con su expareja. "Cuando podemos tratamos de hablar, yo le digo lo que me parece y siento que con el tiempo va a ser como pasó con Maxi . El tiempo cura todo. A veces le digo: 'bolu.. soltá, ya está, ya fue'. Cosas que quedamos enroscados", dijo ante la consulta por su vínculo con Mauro Iacrdi.

Este comentario desató la furia del futbolista, quien a través de su cuenta de Instagram respondió con un extenso descargo en el que remarcó que no mantiene ningún tipo de vínculo con la empresaria. “Las declaraciones de esta mujer son falsas. Resulta llamativo que se le siga creyendo a una persona mitómana, no por lo que yo diga, sino por lo que demuestran sus propios actos”, expresó el jugador del Galatasaray.

El descargo del futbolista tuvo una respuesta inmediata por parte de su ex esposa. Wanda Nara volvió a utilizar sus redes para compartir chats privados que habría mantenido con Icardi, con el objetivo de demostrar que, a pesar de estar separados, el vínculo entre ambos continúa.

>> Leer más: El lapidario audio que expone a Mauro Icardi: "Anda en un Rolls-Royce y su padre vende locro"

El descargo de Mauro Icardi

Ante las declaraciones de Wanda Nara, en las que aseguró que aún mantiene un vínculo con Mauro Icardi, el futbolista compartió un extenso descargo en sus redes sociales, donde enumeró una por una las razones por las cuales afirma que jamás volverá a tener relación con la mediática.

“Nunca más voy a volver a tener ningún tipo de vínculo ni diálogo con esta persona”, escribió al inicio del mensaje. Luego, detalló los motivos que lo llevaron a tomar esa decisión: “Fui denunciado falsamente por violencia de género” y “estuve seis meses sin poder ver ni tener vínculo con mis hijas por decisiones que no correspondían”.

Además, Icardi acusó a su ex esposa de “envenenar la psiquis de dos niñas en contra de su padre y de su familia”, de haber deslizado públicamente que fue víctima de abuso sexual y de haberle robado siete millones de euros, entre otras acusaciones.

Ahora bien, antes de finalizar el descargo, el futbolista sentenció: “Podría enumerar muchos más motivos. Y me pregunto, ya que le gusta filtrar chats, por qué nunca filtró ese supuesto diálogo o vínculo del que habla”.

image

Los chats filtrados por Wanda Nara

Tras el descargo de Mauro Icardi, la mediática no dudó en exponer los chats privados que habría mantenido con el futbolista. Wanda Nara publicó capturas de cada una de las conversaciones con el objetivo de desmentir las declaraciones de su ex pareja.

En las imágenes difundidas se pueden ver fragmentos de chats, llamadas perdidas, videollamadas e incluso llamadas grupales con el jugador. Además, el material incluye el intercambio de fotos y videos, que la empresaria utilizó para sostener que el vínculo entre ambos continúa a pesar de la separación.

image

image

image