La serie sobre Silvina Luna ya está en proceso y se cumple su última voluntad

“Más allá del tema de la serie, lo importante también es el tema judicial. Según me dice Burlando, Lotocki no va a salir más de prisión. Nunca más. Los ocho años los va a tener que cumplir, pero se le van a sumar nuevas condenas ”, aseguró el conductor con respecto al cirujano considerado responsable de la enfermedad de Silvina.

silvina-luna.jpg

Al respecto, agregó: “Esto es lo que espera él. En principio, los 8 años que ya tiene la condena los va a tener que cumplir, no hay forma de que no los cumpla. Pero se le van a sumar nuevas condenas de algunos casos que ya están denunciados y de otros que se van a ir denunciando. Obviamente la muerte de Silvina Luna, hiper famosa, asustó y despertó un montón de denuncias de gente que no sé por qué no fueron a denunciarlo en su momento”, señaló De Brito.