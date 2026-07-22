Santa Fe se convierte en la primera provincia en administrar una ruta nacional: se firmó el traspaso de la AO12

Asumirá por 20 años y con recursos propios la administración, el mantenimiento y la ejecución de obras. El acuerdo refleja una mejora en el vínculo del Ejecutivo nacional con Santa Fe

En un hecho sin precedentes para la infraestructura vial del país, el gobierno nacional y la provincia de Santa Fe firmaron este miércoles un convenio por el cual la administración integral de la ruta nacional A012 quedará bajo la órbita provincial durante los próximos 20 años.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , y el jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Diego Santilli , firmaron el convenio en un acto realizado en el Salón de los Acuerdos de la Casa Rosada.

Allí estuvo presente la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei ; la diputada nacional Gisela Scaglia; el ministro de Economía nacional, Luis Caputo; el ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico; el de Economía de la provincia, Pablo Olivares, y el intendente de Roldán, Daniel Escalante.

La firma marca un hecho sin precedentes en el país: es la primera vez que el gobierno nacional transfiere a una provincia la administración integral de una ruta nacional para que se haga cargo de su mantenimiento, conservación, rehabilitación y de la ejecución de nuevas obras.

El acuerdo también refleja, tras el reciente desembarco de Santilli en la Jefatura de Gabinete, una mejora en el vínculo del Ejecutivo nacional con Santa Fe.

Qué dijo Pullaro

“Acabamos de concretar una decisión estratégica para Santa Fe con el traspaso de la ruta A012, que durante los próximos 20 años será administrada por la provincia”, destacó Pullaro tras la firma.

El gobernador recordó que la provincia insistió durante meses con este reclamo “por el estado de la ruta, pero principalmente por la importancia que tiene para la logística de los más de dos millones de camiones que llegan cada año a los puertos santafesinos”.

En ese sentido, anunció que este jueves, a las 9, "comienzan las obras de reparación” y sostuvo que la decisión responde a la convicción de que “abaratar los costos logísticos fortalece el sistema productivo de la provincia invencible de Santa Fe y mejora la competitividad de la Argentina”.

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Obras

La empresa Pose, adjudicataria de la licitación, iniciará los trabajos sobre el pavimento de hormigón con tareas de bacheo, sellado de grietas y reposición de luminarias. La inversión asciende a unos 5.000 millones de pesos y el plazo estimado de ejecución es de entre seis y siete meses.

A esas obras se sumarán otras dos intervenciones ya previstas sobre el corredor: la construcción de la rotonda en la intersección de la Ruta Provincial 25 y la A012, vinculada a la segunda etapa del Camino de la Cremería, y una nueva rotonda en el cruce con la Ruta Nacional 9 vieja, cuyo proyecto será retomado por la provincia para adecuarlo y licitarlo.

Un corredor estratégico

Por su parte, Enrico destacó que la primera intervención “comienza este mismo jueves con dos frentes de obra y una inversión de 5.000 millones de pesos destinada a reparar los sectores más deteriorados”. Además, agradeció el acompañamiento de Scaglia, Santilli; del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, y de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR), para llegar a este acuerdo.

Por su parte Olivares, recordó que “por los puertos de Santa Fe sale el 80% de las exportaciones argentinas de granos, harinas y aceites”, por lo que la recuperación de la A012 permitirá reducir costos logísticos y mejorar la competitividad.

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Explicó además que las obras se financiarán con recursos generados por la eficiencia de la administración provincial y con financiamiento obtenido por el gobierno santafesino, una inversión que "favorecerá a productores, transportistas y a toda la economía nacional al fortalecer el principal corredor de acceso a los puertos".

La ruta nacional A012 constituye uno de los ejes logísticos más importantes del país. Conecta las rutas nacionales 9, 11, 33 y 34, además de distintas rutas provinciales, evitando que miles de camiones atraviesen áreas urbanas para acceder al complejo portuario del Gran Rosario.

Su trazado une Pueblo Esther con la ruta nacional 11 y atraviesa Piñero, Zavalla, Pérez, Roldán, Ricardone y San Lorenzo. Por esa condición estratégica, el estado del corredor impacta directamente en la seguridad vial, los tiempos de viaje y la competitividad del principal polo agroexportador argentino.