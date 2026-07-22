El club de fans de Rosalía se metió en la polémica y el Movistar Arena aclaró sobre devoluciones

La cantante española llegará al país para dar cuatro shows, pero un posteo contra la selección argentina desató críticas, reclamos y pedidos de devolución

Rosalía rompió el silencio tras la polémica en la que quedó envuelta luego de la final del Mundial

Rosalía llegará a Argentina en agosto para presentar "Lux", su cuarto disco de estudio, con cuatro shows agotados en el Movistar Arena. Sin embargo, la cantante española quedó envuelta en una polémica con sus seguidores argentinos tras compartir un posteo que se interpretó como una burla a la Scaloneta y a los hinchas del país .

La controversia comenzó cuando la cantante española reposteó un video de la exactriz para adultos Mia Khalifa, quien aparecía festejando la derrota de la selección argentina frente a España en la final del Mundial 2026.

El video utilizaba "La Perla", una canción del nuevo álbum de Rosalía que originalmente aborda una situación de desamor. En la publicación, Khalifa simulaba cantar un fragmento del tema y acompañaba el gesto con una frase irónica: “Así suena la vida ahora que las perlas fueron derrotadas” .

El fragmento de la canción que se escuchaba decía: “La decepción local, rompecorazones nacional, un terrorista emocional, el mayor desastre mundial. Es una perla, nadie se fía” .

La publicación generó una fuerte reacción entre los seguidores argentinos, que interpretaron el repost como una provocación tras la derrota de la Scaloneta. De hecho, "perlas" tiene una connotación negativa en España.

Qué dijo Rosalía

Rosalía finalmente eliminó el contenido de su cuenta de TikTok. Además, publicó un pedido de disculpas: "Le di a compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía, mala mía. Perdooonnnnnn".

INDIGNACIÓN CON ROSALÍA POR SU MENSAJE ANTI-ARGENTINA



A días de sus recitales en Buenos Aires, la cantante española compartióun repudiable video de Mia Khalifa en donde trata a los argentinos de "perlas", un término que significa "sinvergüenza o poco confiable".



→… pic.twitter.com/fUlys1nIMU — Diario La Capital (@lacapital) July 21, 2026

El comunicado del club de fans de Rosalía en Argentina

En medio de los reclamos, Motomamis Argentina, el club de fans de Rosalía en el país, publicó un comunicado para expresar su postura y aclarar que no tiene relación con las decisiones de la artista.

“Queremos tomarnos un momento para hablar sobre la situación que se generó en las últimas horas”, señalaron en un mensaje difundido a través de las historias de Instagram de @motomamis.arg.

El club de fans simpatizó con el público argentino: "Como muchos de ustedes, estamos al tanto de lo ocurrido con el repost de Rosalía en TikTok. Entendemos el enojo, la tristeza y la decepción que generó en gran parte de la comunidad argentina, especialmente por el contexto y por el vínculo de cariño que siempre existió entre la artista y el público argentino".

>> Leer más: Furia contra Rosalía por un mensaje contra Argentina: devuelven entradas para los shows de la cantante

Además, aclararon que no forman parte del equipo de la cantante ni intervienen en sus decisiones: "Motomamis Argentina es una comunidad creada por fans para fans. No formamos parte del equipo de Rosalía, no intervenimos en sus decisiones ni tenemos conocimiento de las publicaciones o acciones que realiza".

El club también pidió evitar las agresiones y el hostigamiento a raíz de la controversia: "Desde este espacio elegimos seguir promoviendo el respeto. Podemos tener opiniones diferentes sobre lo sucedido, pero creemos que ninguna justifica los ataques, las agresiones o el hostigamiento hacia otras personas"

Finalmente, destacaron el vínculo que la artista construyó con el público argentino: "Conocemos el cariño que Rosalía siempre recibió en Argentina y esperamos que esta situación pueda atravesarse desde el diálogo y no desde el odio".

El Movistar Arena y la devolución de entradas

La polémica también impactó en las redes sociales. Algunos usuarios comenzaron a ofrecer sus entradas a precio de costo o por debajo de su valor original. "No me gustó para nada que Rosalía se burle de Argentina", fue uno de los argumentos que se repitió entre quienes decidieron desprenderse de sus tickets.

Otros usuarios reclamaron que la productora habilite un canal oficial para solicitar la devolución de las entradas. Algunos incluso pidieron que los shows se cancelen y que el estadio quede vacío.

Por el momento, las reventas se realizan de manera particular y no existe un canal oficial de reembolso habilitado por la controversia.

Ante la cantidad de consultas y reclamos, el Movistar Arena comenzó a responder a los clientes con un mensaje estandarizado sobre su política de devoluciones.

Movistar Arena informó que no realizará reembolsos debido a que el plazo legal para solicitar la devolución de las entradas ya venció: "Te informamos que el plazo de devolución se toma únicamente hasta diez días posteriores a la fecha de la compra. Pasado este plazo no se realizará la devolución bajo ningún motivo ni excepción".