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El músico Juan Quintero presenta en Rosario "Bingo para cantar"

El reconocido artista llega a la ciudad una propuesta original, que transforma al bingo en una celebración colectiva Será este sábado 25 de julio

22 de julio 2026 · 10:50hs
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Juan Quintero se presenta en Rosario con la propuesta Bingo para cantar

Juan Quintero se presenta en Rosario con la propuesta "Bingo para cantar"

El músico Juan Quintero vuelve a Rosario con “Bingo para cantar”, una propuesta escénica original que transforma el tradicional juego de bingo en una celebración colectiva de la música. La cita será el sábado 25 de julio, a las 21, en el Centro Cultural Israelita de Rosario (9 de Julio 659).

Lejos de un recital convencional, el espectáculo invita al público a ser parte activa de la experiencia. En lugar de números, el bingo está compuesto por 90 canciones, una para cada casillero. Quienes compren su entrada recibirán un enlace para anotarse y elegir una de ellas. Luego, durante el juego, el azar decidirá cuáles aparecen y, si una de las canciones corresponde al cartón ganador, llegará el momento de interpretarla en una ronda compartida.

Una vez concluido el bingo, la música seguirá fluyendo de manera espontánea, con más canciones y momentos de encuentro entre artistas y espectadores, en un formato íntimo y participativo que ya despertó entusiasmo en distintas ciudades del país.

>> Leer más: Vuelve el "Bingo Musical de Veto y Fer", que invita al encuentro y la alegría

Juan Quintero es una de las voces más destacadas de la música popular argentina contemporánea. Compositor, arreglador, guitarrista y docente, desarrolló una trayectoria reconocida por la profundidad de sus canciones y por un trabajo musical que dialoga con el folclore desde una mirada renovadora. Compartió proyectos con artistas como Liliana Herrero, Carlos Aguirre, Coqui Ortiz y Teresa Parodi, entre muchos otros, y sus composiciones forman parte del repertorio de numerosos intérpretes argentinos y latinoamericanos.

Con “Bingo para cantar”, Quintero propone una experiencia donde desaparece la distancia entre escenario y platea: el público deja de ser espectador para convertirse en protagonista de una noche en la que el juego, la emoción y las canciones se entrelazan.

La actividad es organizada junto al coro de música popular El Revés de la Taba, en el marco de la celebración de sus 10 años de trayectoria en Rosario. Parte de lo recaudado será destinado a financiar las actividades de la agrupación, dirigida por Julia Pistono, que desde hace una década promueve el canto colectivo y la difusión de la música popular. Durante el evento también habrá servicio de cantina, cuya recaudación se sumará a ese objetivo.

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