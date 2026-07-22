Central logró su primer triunfo en reserva: se lo dio vuelta a Tigre en Victoria

El Canalla lo perdía, pero finalmente impuso condiciones. Los autores de los goles fueron Santiago Segovia, Ignacio Moreno y Lucas Ramos

Los jugadores de Central celebran uno de los tres goles que el Canalla le marcó a Tigre, en Victoria.

La Reserva de Central jugó su segundo partido del torneo Clausura Proyección y consiguió el primer triunfo en la competencia. Fue 3 a 1 sobre Tigre , en condición de visitante. Y dando vuelta el marcador. ¿Los goles? Santiago Segovia, de penal, Ignacio Moreno y Lucas Ramos.

Con la victoria obtenida en esta segunda fecha, el equipo que dirige Mario Pobersnik alcanzó los cuatro puntos sobre seis posibles, ya que había empatado en el debut, sin goles, como local de San Lorenzo.

El que abrió el marcador en Victoria fue el local. Lo hizo a los 11 minutos, con una acción ofensiva profunda por derecha, en la que Alan Lescano desbordó y sacó un remate de media distancia que, tras un desvío, descolocó al arquero Sosa y se le metió en el arco.

La reacción de Central no se hizo esperar. Y el empate llegó a los 20, cuando Medina, defensor de Tigre, tocó la pelota en forma intencional con la mano dentro del área para desviar un pase pinchado de Segovia buscando a Nacho Moreno. El propio Segovia transformó el tiro penal en el gol de la igualdad .

Santiago Segovia traslada en medio de muchas piernas de Tigre. El volante ofensivo anotó el primero de Central, de penal.

Y sobre el cierre de la primera etapa llegó el segundo de Central. Paulo Bustos, tras buena maniobra individual, le puso un pase perfecto a Moreno, filtrado por el medio, y el 9 auriazul aprovechó la oportunidad para definir con certeza dentro del área para estampar el 2 a 1.

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Ya en el arranque del complemento, Central empezó a cerrar el partido. A los 8 minutos, un remate cruzado de Lucas Ramos desde la derecha encontró una floja respuesta del arquero de Tigre y se convirtió en el 3 a 1.

La formación canalla

Los elegidos para arrancar como titulares por Pobersnik fueron: Leonardo Sosa; Sebastián Lago, Marco Antonio Vicente, Franco Castorani y Felipe Carnicero; Joaquín Espina y Lucas Ramos (69' Juan Ignacio Guzmán); Paulo Bustos, Santiago Segovia (69' Leonel Antúnez) y Ramiro Barrientos (83' Santiago Enrique); Ignacio Moreno.

Mientras, los que se quedaron sin ingresar fueron: Ezequiel Zapata, Axel Fernández, Asael Oviedo, Ayrton Muñoz, Fabrizio Ávalos, Bautista Cantero, Kevin Quiroz, Juan Pablo Frías y Oliverio Taglialegne.