Rosalía respondió a las críticas por el mensaje anti-Argentina: "Mala mía" La artista española rompió el silencio luego de desatar la furia de los argentinos por compartir un video con un mensaje contra la Argentina 22 de julio 2026 · 10:01hs

Rosalía respondió a las críticas tras compartir un mensaje anti-Argentina

A pocas semanas de sus presentaciones en el país, la cantante española Rosalía quedó en el centro de una controversia con el público argentino: compartió en su cuenta oficial de TikTok un video publicado donde la actriz Mia Khalifa que se burla de Argentina.

Muchos argentinos que ya tenían entradas para los próximos shows de la española comenzaron a devolver las entradas, indignados por ese gesto.

En el video, Khalifa celebró la derrota de Argentina, con un mensaje que decía "cómo suena el mundo ahora que las perlas fueron derrotadas". De fondo, sonaba la canción "La perla" de Rosalía. El término "perlas" tiene una carga negativa en España: se usa para describir a personas consideradas vagas o delincuentes.

La respuesta de Rosalía Los argentinos no tardaron en reaccionar con contundencia al mensaje de Rosalía. Muchos devolvieron o pusieron a la venta las entradas para los shows que la española dará los días 1, 2, 4 y 6 de agosto en el Movistar Arena, en el marco de su gira internacional LUX. Los tickets se habían agotado rápidamente, cuando se pusieron a disposición a comienzos de año.



"Le di compartir porque sonaba La Perla y ni leí lo que ponía. Mala mía. Perdón", dijo Rosalía en una historia de Instagram tras percibir la reacción argentina, que también se hizo sentir en redes con una ola de comentarios críticos en distintas publicaciones de la cantante.