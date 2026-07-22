Creyó que hablaba con Kevin Costner y perdió más de $3,6 millones en una estafa virtual

Una jubilada argentina de 70 años fue engañada por un delincuente que se hizo pasar por el actor estadounidense. El antecedente con George Clooney

Una vecina de General Madariaga fue estafada por un usuario de redes sociales que se hizo pasar por Kevin Costner

Una mujer de 70 años, oriunda de la ciudad bonaerense de General Madariaga , fue víctima de una estafa virtual luego de creer durante meses que mantenía una relación con el actor estadounidense Kevin Costner . El engaño terminó con una pérdida de más de $3,6 millones , que transfirió para acceder a un supuesto club de fans exclusivo.

La maniobra comenzó el año pasado, cuando la jubilada empezó a seguir en TikTok un perfil que utilizaba el nombre y las fotografías del protagonista de "El guardaespaldas" y "Danza con lobos". Tras la eliminación de esa cuenta, el supuesto actor le propuso continuar la conversación a través de Zangi , una aplicación de mensajería que prioriza la privacidad de las comunicaciones.

Durante varios meses ambos intercambiaron mensajes y el estafador fue ganándose la confianza de la mujer. En ese contexto, le ofreció un carnet especial para integrar un supuesto "Club Fan Oficial" de Kevin Costner , por el que debía pagar $3.600.000 .

El engaño fue todavía más lejos. Según la investigación, el falso Costner incluso le sugirió vender su vivienda en General Madariaga porque él, supuestamente, le compraría una casa en Santa Marta, California .

La víctima finalmente no vendió su propiedad, pero entre el 19 y el 21 de mayo realizó varias transferencias a una billetera virtual de Ualá, por un total de $3.621.712,35.

Un carnet falso reforzó la estafa virtual

Después de recibir el dinero, el estafador le envió un carnet falso que la acreditaba como integrante del supuesto club de fans. Ese documento hizo que la mujer no sospechara del fraude y demorara la denuncia.

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Con el paso de las semanas comenzó a advertir inconsistencias. Al leer comentarios de otros usuarios en TikTok y descubrir que el dinero había sido enviado a una billetera virtual argentina, comprendió que había sido víctima de una estafa.

La causa quedó caratulada como estafa y es investigada por el fiscal Walter Mércuri, de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 8 Descentralizada de General Madariaga, quien busca reconstruir el recorrido del dinero e identificar a los responsables.

Una modalidad que ya tuvo otros casos

No es la primera vez que delincuentes utilizan la imagen de celebridades de Hollywood para captar víctimas.

En 2025 trascendió el caso de otra mujer argentina que perdió más de 15.000 dólares tras ser engañada por estafadores que, mediante inteligencia artificial, recrearon la imagen y la voz de George Clooney.

En aquella oportunidad, los delincuentes utilizaron una cuenta aparentemente oficial del actor para convencer a la víctima de pagar una membresía, realizar donaciones y comprar tarjetas de regalo bajo distintas excusas. Incluso le enviaban videos falsos en los que el supuesto Clooney le agradecía el dinero y prometía devolvérselo.

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Los investigadores advierten que este tipo de fraudes suele comenzar con perfiles falsos en redes sociales y continúa en aplicaciones de mensajería privada, donde los delincuentes intentan aislar a las víctimas y generar vínculos de confianza durante semanas o incluso meses antes de pedir dinero.