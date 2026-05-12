Tomás Quintín Palma: Rosario es una familia disfuncional

Tomás Quintín Palma: "Rosario es una familia disfuncional"

La Capital | Zoom | Streaming

El actor y humorista rosarino visitó los estudios de La Capital + en el marco de la segunda temporada de "In Situ" para hablar de comedia, streaming e identidad local

12 de mayo 2026 · 19:05hs

Tomás Quintín Palma, conocido en el ecosistema digital simplemente como Tomás Quintín, visitó los estudios de La Capital + para conversar con Tomás Trapé sobre su multifacética carrera. Durante el encuentro, el humorista hizo hincapié en que su estilo no busca la risa fácil, sino una conexión más profunda con lo cotidiano y lo absurdo. "Siento que el humor es una herramienta para sobrevivir a la realidad, especialmente en contextos tan complejos como los que vivimos hoy", señaló Quintín, quien se ha consolidado como una de las voces más originales de la nueva generación de streamers y actores surgidos de la ciudad.

El artista recordó sus inicios en el teatro independiente y cómo la transición hacia las redes sociales le permitió encontrar un lenguaje propio. Según explicó, la clave del éxito en plataformas como YouTube o Twitch no radica solo en la frecuencia de las publicaciones, sino en la autenticidad del mensaje. "Lo que más disfruto es esa posibilidad de ser yo mismo, sin los filtros que a veces impone la televisión tradicional (la libertad de crear desde tu casa o desde un estudio propio es algo que valoro muchísimo)", destacó durante la entrevista en el ciclo In Situ.

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La identidad rosarina y la expansión digital

Un punto central de la charla fue la defensa de la identidad rosarina en un mercado que muchas veces tiende a la centralización en Buenos Aires. Para Quintín, ser de Rosario aporta una sensibilidad especial al momento de construir personajes y narrativas humorísticas. "Nuestra ciudad tiene un ritmo y una ironía muy particular, algo que trato de llevar siempre conmigo en cada proyecto (es mi marca de fábrica)", afirmó. Además, subrayó que el crecimiento de L+ y otros canales locales ayuda a federalizar los contenidos y a que los artistas no sientan la obligación de migrar para ser escuchados.

En este sentido, el humorista se detuvo a analizar el fenómeno de Fito Páez como el máximo exponente de la cultura local. Para Quintín, la figura de Fito trasciende la música y se convierte en una referencia ética y estética de la rosarinidad. "Fito es como un faro; después de la serie ('El amor después del amor'), hubo una especie de redescubrimiento de su mística, pero para nosotros siempre fue ese vecino ilustre que nos marcó el camino (es la síntesis de lo que significa ser de acá)", reflexionó. Quintín destacó que esa capacidad de Fito para reinventarse es una inspiración constante para los creadores rosarinos que intentan proyectarse al mundo sin perder sus raíces.

En cuanto a la evolución de los formatos de consumo, el actor analizó cómo el público actual demanda una cercanía mayor con sus referentes. Ya no se trata de una figura inalcanzable, sino de alguien con quien se puede interactuar en tiempo real. "El streaming cambió las reglas del juego porque eliminó la cuarta pared de manera definitiva; hoy el espectador es parte del show, te corrige, te festeja y te acompaña mientras estás en vivo", precisó Quintín, resaltando la dinámica horizontal que se genera en estos nuevos espacios.

El desafío de crear contenido en tiempos de saturación

Hacia el final de la entrevista, Quintín reflexionó sobre la presión por la viralidad y la saturación de contenidos en internet. El humorista sostuvo que es fundamental saber desconectar y no dejarse arrastrar por la tiranía de los algoritmos. "Hay una obsesión por estar presente todo el tiempo, pero yo prefiero priorizar la calidad y el sentido de lo que hago (si no tengo algo para decir, prefiero el silencio)", confesó. Con varios proyectos en carpeta, que incluyen tanto presentaciones en vivo como nuevas producciones digitales, Tomás Quintín se mostró optimista respecto al futuro de la comedia en el país.

Su mirada sobre el oficio del actor se mantiene ligada a la disciplina y la observación constante. Para él, el humor requiere un trabajo intelectual previo que muchas veces pasa desapercibido detrás de la carcajada. "A veces la gente piensa que uno solo tira chistes, pero hay una estructura y una búsqueda estética detrás de cada video o cada función de teatro", concluyó. El episodio completo de la charla, que forma parte de la segunda temporada de In Situ, ya se encuentra disponible en el canal de L+ en YouTube.

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