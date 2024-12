La "re tonta" de "Gran Hermano": el día después de la escandalosa primera eliminación

Laura Ubfal, una de las panelistas más polémicas de la edición pasada, apuntó contra Delfina. "Entraste diciendo que 'las modelos no somos tontas' y mostraste que sos re tonta porque no conocés Gran Hermano. Te quemaste sola con dichos transfóbicos, haciendo bullying y queriendo ser una villana para la que no te da la altura. Entonces, por qué hiciste eso. ¿No conocía el juego?", comenzó la periodista.

La modelo intentó defenderse de las críticas diciendo que se olvidó que estaba en un reality: "Sí, lo conocía. También hay un montón de cosas que no voy a decir que no dije pero sinceramente no me acuerdo haberlas dicho. Las cámaras te graban 24 horas y a veces te olvidás. Así que quiero pedir perdón. Yo no soy así", se justificó De Lellis.

Por otra parte, Marina Calabró coincidió y no justificó sus repudiables comentarios con su edad, como lo hizo cierta parte del panel: "También me llamó la atención que esos dichos vengan de una persona tan joven, y me llama la atención hoy que digas 'capaz no tuve filtro'. Y no se trata de tener filtro, se trata de que eso no esté en tu esencia, de que lo 'desinternalices', si es que cabe la expresión".