Mirtha Legrand celebró 58 años de emblemáticos almuerzos: "Todo un récord en el mundo"

La conductora festejó en sus redes sociales el aniversario de su programa, que debutó en 1968

“El 3 de junio se cumplen 58 años de la primera transmisión de ‘Almorzando con las estrellas’”, dice el comienzo del video que Mirtha Legrand compartió en redes para celebrar el aniversario de su emblemático programa.

“Cuando llegué al estudio y empezamos a comer dije: ‘ay, qué lindo, se come, qué bien, qué agradable’. La mesa era muy linda, con gente muy cariñosa y dije ‘bueno, esto durará una semana, veinte días, un mes’. Y 58 años, querida. Todo un récord en el mundo, con la misma persona conduciendo”, contó la conductora.

El ciclo creado por Alejandro Romay, entonces director de Canal 9, presentaba una propuesta original para la época: generar entrevistas en torno a una mesa compartida, con la guía de Legrand, que por ese entonces era una figura del cine argentino.

La primera mesa de Mirtha

La primera "mesaza" tuvo como invitados al director de cine Leopoldo Torre Nilsson, la escritora Beatriz Guido, el guionista Alberto Migré, el actor Duilio Marzio y el cineasta Daniel Tinayre (esposo de Mirtha).

“Todo mi amor para ustedes. ¡58 años más joven! Todos disfrutamos y la pasamos muy bien. Gracias por seguirnos. La verdad es un clásico. Muchas gracias y todo mi amor para ustedes que me han seguido tantos años, porque el público también me ha acompañado, como mis equipos maravillosos”, cerró Mirta.

En 2020, Juana Viale debió reemplazar a su abuela en la conducción de los almuerzos para preservar la salud de la figura, que en enero cumplió 99 años. Desde 2022, Legrand está al frente del mismo formato, aunque en versión cena, titulado “La noche de Mirtha”.