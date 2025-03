Luego de tres meses de relación, Angela Leiva se separó de Chelo Weigandt: "La estoy pasando muy mal"

El futbolista Marcelo "Chelo" Weigandt, ex Boca y actual Inter Miami, se separó de Ángela Leiva

Fue Ángel de Brito quien reveló la primicia. Luego, la protagonista se comunicó con el panelista y confirmó la separación. “Le preguntó a Ángela y me dijo: 'Es verdad que estoy separada y la estoy pasando muy mal”, detalló de Brito en su programa en el canal de streaming Bondi.

Los motivos de la separación

Los rumores de crisis comenzaron a circular luego de que los seguidores notaran que tanto Ángela como el Chelo habían eliminado de sus cuentas de Instagram los posteos que tenían juntos. Fue Ángel de Brito quien confirmó la separación y dio los motivos.

"Están separados, lo cuento porque me lo están preguntando mucho", comenzó Angel De Brito.

Los motivos de separación se deben a la distancia que mantienen por sus profesiones y que no les permite pasar tiempo juntos. Mientras Ángela recorre todo el país y el exterior con su música, El Chelo permanece en Miami. “Estaba todo bien, pero en los últimos días, para mí, pasó algo y él sacó todas las fotos de sus redes sociales”, agregó el periodista.

Luego aseguró haber mantenido una conversación con la cantante de cumbia, donde ella le confirmó la separación. "Le preguntó a Ángela y me dijo: 'Es verdad que estoy separada y la estoy pasando muy mal. No le quise responder a nadie, por ahora, pero quiero que lo sepas vos y lo cuentes, yo no puedo hablar del tema porque estoy muy triste'", comentó de Brito sobre la conversación privada que mantuvo con Leiva.

