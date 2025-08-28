La Capital | Zoom | Emma Stone

Lánthimos presenta su nueva película con Emma Stone, convertida en "extraterrestre" secuestrada

El director griego estrena "Bugonia" en el Festival de Venecia

28 de agosto 2025
Lánthimos presenta su nueva película con Emma Stone, convertida en extraterrestre secuestrada

Yorgos Lánthimos otra vez llega con una película bajo el brazo protagonizada por Emma Stone. Y nuevamente el director griego empuja los límites de la actuación de su musa, que aparece con la cabeza rapada, secuestrada y torturada, acusada de ser una extraterrestre.

Lánthimos llevó "Bugonia" al Festival de Venecia, acompañado por Emma Stone y Jesse Plemons, quien encarna a un hombre perturbado y obsesionado con las teorías conspirativas, que secuestra a la directora de una compañía farmacéutica y la tortura en un intento por salvar a la humanidad.

El planteo de esta comedia puede parecer una exageración, pero Lánthimos cree que "refleja el mundo real".

"La distopía en esta película no es muy ficticia", opinó desde Venecia, y añadió que por estos días “la humanidad se enfrenta a un ajuste de cuentas. La gente necesita elegir el camino correcto de muchas maneras, de lo contrario no sé cuánto tiempo tenemos con todo lo que está sucediendo en el mundo con la tecnología, la inteligencia artificial, las guerras, el cambio climático...”.

Y dijo que busca con "Bugonia" "que la gente piense sobre lo que está sucediendo hoy en todo el mundo”.

La película se estrenaba esta noche en Venecia, donde compite por el máximo galardón, y llegará a los cines de Estados Unidos el 24 de octubre. Es un remake del filme coreano de 2003 “Jigureul jikyeora!” (“Save the Green Planet!”), que mezcla elementos de ciencia ficción, horror y comedia. El personaje de Jesse Plemons está obsesionado con la idea de que Emma Stone es parte de una especie alienígena que se infiltró en la Tierra con planes de destruirla. La adaptación, escrita por Will Tracy, estuvo en desarrollo durante varios años, con Ari Aster involucrado antes de que Lánthimos se uniera como director.

Yorgos Lánthimos, Emma Stone, Aidan Delbis y Jesse Plemons en Venecia.

Yorgos Lánthimos, Emma Stone, Aidan Delbis y Jesse Plemons en Venecia.

“Nunca antes me habían dado un guion que se sintiera tan listo para hacerse. Pensé que era muy divertido y entretenido, pero también extremadamente impactante y te hacía reflexionar profundamente. Inmediatamente me interesó hacerlo. Se sentía muy relevante entonces, hace tres años, y ahora se siente aún más relevante”, sostuvo el director.

Emma Stone, pelada

Esta es la cuarta vez que Emma Stone trabaja bajo las órdenes de Lánthimos y la segunda para Plemons. Ambos aparecieron recientemente en la película “Kinds of Kindness”. El director tuvo su última película en Venecia en 2023, cuando “Pobres criaturas” ganó el León de Oro y luego se quedó con varios Oscar, incluyendo mejor actriz para Emma Stone.

La actriz parece sentirse muy cómoda con las propuestas del director griego. “Me encanta el material al que él se siente atraído y los mundos que quiere explorar", destacó, y añadió que esta especie de familia que creó Lánthimos, repitiendo elenco y equipo, es “un entorno realmente reconfortante y seguro para explorar”.

Emma Stone en Venecia.

Emma Stone en Venecia.

En unas fotos que se vieron recientemente y en la presentación en el festival veneciano, Emma Stone aparece con el pelo mucho más corto que lo habitual. El motivo fue justamente el rodaje de esta película, donde el guión exigía que se afeitara la cabeza. Algunos seguramente pensarán que la actriz estadounidense ni siquiera necesita cabello para mostrarse siempre hermosa, pero raparse puede ser una decisión intimidante para cualquiera. ¿Cómo lo vivió ella? "Fue lo más fácil del mundo”, aseguró.

