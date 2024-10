¿Quién encarnará a Moria Casán en la serie de Netflix?

Aunque se han mencionado varios nombres, no hay confirmaciones oficiales. Entre las posibles candidatas se ha propuesto a Lali Espósito, quien, debido a su popularidad y cercanía con Moria, parecía ser la elegida. Los fanáticos de la cantante han solicitado en redes sociales que ella es la ideal para interpretar el papel.

Embed Netflix anuncia una serie de ficción basada en la vida de MORIA CASAN.



Ahora la pregunta es quién debería interpretarla y por qué Lali. pic.twitter.com/sZPHDcXNjF — emi (@eeemiliano) October 25, 2024

Embed La actriz tiene que ser Lali @Moria_Casan https://t.co/trhNjzamRV — Matías (@FundamentLali) October 25, 2024

Embed propongo a lali para que sea la q interprete a moria en su serie, entre reinas se entienden pic.twitter.com/u1Sgw7kzRT — mapi (@esposluddington) October 25, 2024

Su relación cercana con la ex-vedette se ha evidenciado desde 2023, especialmente después de que Lali invitara a Moria a participar en la canción y videoclip "¿Quiénes son?". Además Moria recibió a Lali en su programa "Nave Nodriza", donde ambas discutieron diversos temas en profundidad, reforzando la conexión entre ellas.

Andrea Rincón otra candidata

Laura Ubfal desmintió la opción de Lali como protagonista y nombró a una actriz que ya había encarnado el papel de "La One" en otra tira televisiva: "Todo el mundo habla de Andrea Rincón, porque cuando se hizo “Argentina, Tierra de Amor y Venganza 2” ya hizo de Moria Casán. "Estaba impecable", señaló la panelista.

"Lali es muy bajita", dijo Marcela Tauro. Más tarde, Ubfal concordó: "Yo a la Rincón la veo perfecta".

andrea rincon.jpg Andrea Rincón podría interpretar a Moria Casan en la próxima serie de Netflix.

En su papel en Atav2, Rincón encarnó a Mónica Villalobos, una vedette de los años 80 que se enfrentaba a una nueva rival, interpretada por Justina Bustos. Su personaje es descrito como oscuro y villanesco, lo que ha generado comparaciones con la personalidad arrolladora de Moria. Además, Rincón al ser ex-vedette ha vivido en carne propia las rivalidades y desafíos en el mundo del espectáculo, lo que podría aportarle autenticidad al nuevo proyecto sobre la diva.

Para una entrevista Rincón comentó sobre su papel en Atav2 “estoy haciendo el papel de lo que las mujeres me hacían a mí, lo sé porque lo pasé, entonces es gracioso. Me rompieron zapatos, vestuario, salía todos los días y me tenían que coser la ropa porque las minas no se bancaban que tenían tanto oficio y llegaba una piba de la nada y la gente la amaba, las minas me odiaron” . Esta mezcla de experiencia y cercanía a Moria podría posicionarla como una fuerte candidata para el papel protagónico.

Diseño sin título (8).png Andrea Rincón interpretando su papel en Argentina Tierra de Amor y Venganza 2

