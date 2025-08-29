La Capital | Ovación | Central

Alejo Veliz busca recuperar su juego: "Estar en Central me vuelve a posicionar"

El delantero de Central, que se prepara para el encuentro de este sábado frente a Sarmiento, valoró el rol de referentes como Fatura Broun, Carlos Quintana y Nacho Malcorra

29 de agosto 2025 · 11:23hs
Alejo Veliz regreso a Arroyito después de que Central consiguiera una cesión de Tottenham.

Alejo Veliz regresó a Central no sólo para volver a ponerse la camiseta del club del que es hincha sino recuperar el fútbol que no logró desplegar en Europa. El delantero cuyo pase pertenece a Tottenham y que llegó a préstamo a Arroyito tiene en su mente una ilusión celeste y blanca. “El jugador argentino siempre sueña con lo más alto. Hoy hay delanteros de gran nivel, pero nunca pierdo la esperanza. Estar en Central me vuelve a posicionar“, sostuvo el atacante Auriazul.

El joven delantero también valoró el rol de los referentes en el vestuario como Fatura Broun, Carlos Quintana y Nacho Malcorra, quienes son muy valiosos dentro del plantel. "Les decimos la banda de los viejos, pero mantienen al grupo unido y siempre están para dar un consejo”, destacó en una entrevista con Tyc Sports.

Hoy la mente está puesta en la presentación del equipo de Ariel Holan frente a Sarmiento, en Junín. aunque aún quedan resabios de la victoria en el clásico con Newell's. “Esos partidos te dan un plus diferente, jugás con otra energía. Estuve toda la semana ansioso, con ganas de que llegue. El marco fue una locura y la gente te hace jugar de esa manera”, expresó.

Preparados para Sarmiento

Central fue dejando de lado el clásico y siguen entrenando de cara a lo que será la presentación del sábado, a las 19.15, frente a Sarmiento en Junín (televisará TNT Sports). En este caso no habrá hinchas visitantes como se había ideado en un comienzo, ya que la dirigencia Verde estaba dispuesta a ceder tres mil lugares.

El propio club de Arroyito informó la determinación que se había tomado pero sin entregar mayores precisiones con respecto a los motivos de la misma. En otras ocasiones con la presencia de Boca o River el club bonaerense vendió a hinchas "neutrales" con el fin de recaudar. Las autoridades de seguridad aguardan que esto no se repita.

