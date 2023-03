La novia secreta de Marcos, el ganador de Gran Hermano

Julieta fue fiel a su novio Lucca y se emocionó al verlo dentro de la casa de Gran Hermano, unos días antes del final. También lo vio en la platea, al salir de la casa con el tercer puesto del reality. Sin embargo, el estado civil de Marcos seguía siendo una incógnita . Hasta el último programa en el que ya fueron todos a hacer el aguante. Inclusive la mamá de Marcos, que es muy tímida y no le gusta la exposición. Lo cierto es que a su lado estaba una joven que, según contó la periodista y analista de Gran Hermano, Marisa Brel , sería la novia del ganador del reality.

“Ella es Juli. La agarré de la mano y le pregunté si era la novia de Marcos porque me sorprendió verla con la mamá del primo y me apretó la mano fuerte y me sonrió. Entendí todo. Y comprendí que Marcos la quiso cuidar. ¡Y lo amé más! Son hermosos los dos. Estaban en familia”, detalló la periodista.